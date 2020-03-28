TaleWorlds Mount & Blade II: Bannerlord Erken Erişim Tarihini 30 Mart’a Çekti

TaleWorlds Entertainment merakla beklenen oyunu Mount & Blade II: Bannerlord’un Erken Erişim tarihinin 30 Mart 2020 olarak değiştirildiğini açıkladı. Oyuncular 30 Mart günü Türkiye saatiyle 14.00’dan itibaren oyunu indirmeye başlayabilecekler. Mevcut şartlar nedeniyle haftalardır evlerinden çalışmakta olan geliştirici ekip, geliştirme sürecini hedeflenen biçimde yürütmek için sıkı bir çalışma içerisindeydi. Oyunu mümkün olan en kısa sürede oyuncularla buluşturmak isteyen ekibin büyük çabaları sayesinde Mount & Blade II: Bannerlord’un Erken Erişim tarihi bir gün öne çekildi. TaleWorlds ayrıca, Erken Erişim’in ilk iki haftasına özel olarak oyunun %10 indirimle satılacağını duyurdu. Mount & Blade serisinden herhangi bir oyuna sahip olan kullanıcılar ise bazı dijital mağazalarda ilave %10 indirim alma şansını yakalayacak. Oyunun Erken Erişim versiyonunda hangi özelliklerin olup olmayacağı konusunda detaylı bir blog yazısı yayınlayan TaleWorlds, tüm oyuncuları ilgili yazıyı okumaya davet ediyor.

Mount & Blade II: Bannerlord’un Erken Erişim sürümünü oyuncularla buluşturmaktan dolayı oldukça heyecanlı olan TaleWorlds ekibi, oyuncuların da kendilerinin yapım sürecinde eğlendiği kadar eğlenmesini umuyor.