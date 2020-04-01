The Outer Worlds 5 Haziran 2020’de Nintendo Switch’e geliyor!

Hazır yeni kolonistler dünyamıza yaklaşırken onlara ve hâlihazırdaki topluluğumuza, özellikle de oyunu fiziksel olarak elde etmek isteyen kolonistlere önemli duyurumuz olacak. The Outer Wolds Nintendo Switch versiyonunun perakende satışı fiziksel kart olarak da sunulacak. Üstelik fiziksel versiyon da 6GB’a kadar çıkabilen ilk gün yaması da mevcut olacak. Bu yama oynanışı optimize ederken ekstra yüksek çözünürlüklü dokular ve Halcyon çalışanlarına en iyi oyun tecrübesini yaşatacak düzeltmeler ile gelecek. Dolayısı ile lütfen oyunu yüklerken yama için de yeterli alana sahip olduğunuzdan emin olun.

The Outer Worlds Nintendo Switch versiyonu 59.99€ ‘dan fiziksel ve dijital olarak satılacak.

Board’a olan bağlılığınız bizleri gururlandırıyor kolonistler. Unutmayın: Bu sadece en iyi seçim değil, aynı zamanda Spacer’ların seçimi!