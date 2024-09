The Sims 4’e yeni eklenti: To Be Continued

Yepyeni Kit’ler ve çarpıcı bir genişleme paketi ile birlikte The Sims 4’ün yeni sezonu, heyecan verici özelliklerle geliyor

The Sims, Sim’lerinizin hikayelerine yeni bölümler ekleyecek olan To Be Continued sezonunda The Sims 4’e gelecek olan yeni içeriklerin ön gösterimini paylaştı.

Tüm The Sims tutkunları 19 Eylül’de yayınlanacak olan Artist Studio Kit ve Storybook Nursery Kit ve 31 Ekim’de çıkacak olan Life and Death Genişleme Paketi için şimdiden sabırsızlanabilirler. Ayrıca oyuncular 24 Eylül’de oyuna gelecek olan yeni Reaper’ın Ödül Etkinliğiyle Grim’e yardım edebilecek ve ücretsiz oyun içi eşyalar kazanabilecekler.

The Sims 4’ün To Be Continued Sezonu hakkında ayrıntılı bilgi için bu adresi ziyaret edebilirsiniz.