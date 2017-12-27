Türk Telekom Playstore’da yüzde 90’a varan indirim fırsatı

Türk Telekom’un dijital oyun mağazası Playstore, 200’e yakın oyunda yüzde 90’a varan muhteşem yıl sonu indirim kampanyası başlattı.

Oyun tutkunları için Playstore’da NBA 2K18, Wolfenstein II: The New Colossus, Assassin’s Creed: Origins, PES 2018 gibi dijital oyun dünyasının en popüler oyunlarına büyük indirimlerle sahip olmak mümkün. Türk Telekom evde internet faturasına 12 aya varan taksit seçeneğiyle satın alınabilecek olan efsane oyunlar eğlence dolu saatler vaat ediyor.

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom’un dijital oyun mağazası Playstore, 2017 yılını 200’e yakın oyunda yüzde 90’a varan oranlarda muhteşem indirim kampanyaları ile uğurluyor. Muhteşem yıl sonu indirim fırsatlarıyla NBA 2K18, Wolfenstein II: The New Colossus, Assassin’s Creed: Origins, PES 2018 gibi dijital oyun tutkunlarının en sevdiği oyunlara büyük indirimlerle sahip olmak mümkün.

Türk Telekom internet faturasına ek 12 aya varan taksit ayrıcalığı

Kampanya kapsamında satın alınan tüm oyunlar için Türk Telekom evde internet müşterilerine, faturaya ek 12 aya varan taksitle ödeme seçeneği de sunuluyor. Yalnızca Türk Telekom internet müşterilerinin sahip olduğu bu ödeme ayrıcalığı ile 200’e yakın oyun yılın son günlerinde Playstore’dan yüzde 90’a varan indirimlerle satın alınabiliyor. Türk Telekom evde internet müşterisi olmayan oyun severler ise bu muhteşem oyunlara kredi kartı ile sahip olabilecekler.

Playstore’da muhteşem yıl sonu indirim kampanyaları

Playstore’un indirimleri ile birlikte, önde gelen oyun yapımcılarına göre kategorize edilen kampanyalı oyunlara ise aşağıdaki linklerden ulaşmak mümkün;

Playstore Yıl Sonu Kampanyası: https://www.playstore.com/kampanya/plstr20a

Bethesda Yıl Sonu Kampanyası: https://www.playstore.com/kampanya/bts22a

Iceberg Interactive Kampanyası: https://www.playstore.com/kampanya/icbrk21a

Killing Floor 2 Kampanyası: https://www.playstore.com/kampanya/klfl14a

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