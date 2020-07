Röportaj: Bahadır Güven (Riot Games / VALORANT)

Yeni rekabetçi oyun VALORANT ortalığı kasıp kavurmaya başlamışken, sizler için oyunun yapımcı firması Riot Games’in Türkiye Topluluk ve VALORANT Sorumlusu Bahadır Güven ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Bakalım nelerden bahsettik ve VALORANT hakkında neler öğrendik?

1-Sevgili Bahadır, merhabalar. Seni çok iyi tanıyoruz ama okurlarımız için kendini biraz tanıtabilir misin? 😊

Selamlar! Tanıyan çoğunluk beni Dunpy olarak biliyordur, bilmeyen okurlara da buradan tanıştığımıza memnun oldum diyerek başlayayım. 33 yıllık yaşantımın son 8 yılını Riot Games bünyesinde geçirdim, 2012’de Türkiye ofisi kurulduğunda giren 5. kişiyim, üniversite sonrası hızlı bir askerlik macerasını atlatıp ilk ciddi işim olarak başladım, tabii ki o zamanlarki çömezliğimin çoğu gitti, her oyuncuda bulunan o çocuksu heyecan ile işime devam ediyorum. Kendimi bildim bileli oyunun her türlüsü (ama en çok tabii ki PC) bağımlılığım olmuştur. Zaten bu tutkumu iş olarak yapabilme hayali de beni şu anki kariyerime getirdi. Favori oyunlarım ve oyunlarda geçirdiğim zamanı özetlemeye çalışsam bile derginin yarısını alacağı için ilgilenenleri özele bekliyorum.

Riot Dunpy olarak başlarda start-up kıvamında bir firmanın yine bir o kadar start-up yerel ofisi olduğumuz için yerelleştirmesinden esporuna her alanında çalıştım, sonrasında ağırlıklı espor ekibinde yer alıp oyunculara önce topluluk turnuvaları sonra da profesyonel ligi sunduk, şimdi VFŞL olarak gördüğünüz koca organizasyonun 2-3 kişilik başlangıcının parçası olmak yorduğu kadar keyifliydi de. Şu sıralar ise topluluk ekibi ve VALORANT’ın yerel anlamda oyuncumuza uygun şekilde içerikler, dil ve anlatım sunmasından sorumluyum.

2-VALORANT’i aylar önce deneyebilen şanslı isimler arasındaydık ve uyku saatinde bile “Riot merkezinde olsak da biraz oynasak” diyen bir Türk basını vardı. Biz o zaman da çok beğenmiştik, yani bizim için sürpriz olmadı. Peki sizin tarafınıza gelen ilk tepkiler nasıl?

Aslında bahsettiğiniz “Biraz daha oynama” hissiyatının pek çok oyun severde de aynen bu şekilde yankı bulduğunu düşünüyorum. Oyunun ilk anından beri gören, oynayan bizler bile ofis içi test sürecinde bir oyun daha bir oyun daha diye diye ofiste işi bitmiş veya yemek arasında insanlar avlıyorduk. O zamanlar en büyük isteğimiz oyun söz verdiğimiz tarihlerde çıksın ki daha çok insanla evlerimizden rahat rahat oynayabilelim noktasındaydı. Bizim duyduğumuz tutkuyu şimdi oyunu oynayan oyuncularda görüyoruz. Kapalı beta duyurusundan itibaren sosyal medyadaki mesajlardan, oyuncuların VALORANT için kurduğu özel gruplardaki konuşmalardan herkesin coşkusunu, heyecanını görmek inanılmaz keyif vericiydi. Kapalı beta döneminde oyuna ilgi ile gelen izlenme sayıları bizi hem aşırı sevindirdi bir o kadar da şaşırttı, Twitch’te izlenme rekorlarını alt üst etti. Şimdiye kadar MOBA türünde odaklanmış bir firma olarak yepyeni ve çok fazla rekabetin bulunduğu FPS alanında bu sayıları görmek bizi çok sevindirdi, mesela iki aylık beta test süresi boyunca her gün yaklaşık 3 milyon oyuncu tarafından oynanması hayallerimizin gerçek olmasıydı bizim için. Yayın tarafında ise sayılar daha da uçuk, Twitch ve AfreecaTV üzerinde toplam 470 milyon saatin üstünde izlenme gördük.

VALORANT’ın çıkış günü de müthiş bir ilgiyle karşılaştık ve sadece ilk gün kapalı betadaki toplam oyuncu sayısının 3 katından fazla oyuncu VALORANT oynadı. Hem bu rakamlardan hem de bize gelen tepkilerden doğru bir yolda olduğumuzu anlıyoruz. Oyunun elbette gelişime muhtaç tarafları var, bu noktada zaten uzun bir süre devam eden kapalı beta döneminde aldığımız geri dönüşlerin ardından çeşitli iyileştirmeler yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Burada oyuncuların tepkileri, yorumları ve istekleri bizim için çok önemli. Her sesi duymak için özel çaba harcıyoruz ve gözden kaçmış olabilecek bir geliştirme, bir hata gördüğümüz anda da bunun duyulması ve değişiklik yapılması için harekete geçiyoruz. Lansmanın üzerinden henüz bir ay geçmeden VALORANT’ın FPS kategorisinde ikinciliğe yerleşmesi bizi çok motive ediyor ve oyuncularımıza en üst düzey oyun deneyimi sunmak için hiç durmadan çalışmaya devam ediyoruz.

3-Artık resmi olarak sormanın zamanı geldi. VALORANT’i ilk kez yaratırken hedefiniz Overwatch veya Battleborn gibi bir FPS-MOBA yapmak mıydı yoksa en başından itibaren bir taktiksel nişancı oyunu mu vardı planlarda?

VALORANT uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız bir oyun. Oyunun yaratılış aşamalarında, başından sonuna dek, amacımız karakter tabanlı bir taktiksel nişancılık oyunu ortaya koymaktı. Şu anda dönüp bakacak olursanız, şimdiye kadar çıkan her oyunumuzun sıkı rekabetçi bir tarafı var, bunu en sıkı tutmak istediğimiz oyunlardan biri VALORANT, taktiksel nişancı oyunu tarafında kalmamız, oluşturmak istediğimiz oyuncu topluluğu için hep en doğru karardı. Oyunu geliştirirken de hassas nişancılık, silah becerileri ve stratejik uygulama gibi taktiksel nişancılık oyununun olmazsa olmaz temel değerlerine odaklandık. VALORANT’taki tüm bileşenler, oyuncuların doğru atışı yapabilmeleri için onlara taktiksel fırsatlar sağlamak üzerine tasarlandı. Dolayısıyla en başından beri hayalimiz ne ise sahneye de onu çıkarmış olduk.

4-VALORANT çıkışından önce bile espor dünyası için gümbür gümbür geliyordu. Takımlar, oyuncular transfer edildi. Daha oyun betaya bile girmeden müthiş bir hype oluştu. Şimdi önümüzde ilk espor etkinliği diyebileceğimiz Ignition Series var. Ne söylemek istersin, oyuncuları ve profesyonelleri ne bekliyor?

Oyunumuz yapısı gereği rekabetçi müsabakalara çok müsait, temel dinamikleri itibarıyla hem yetenek hem de takım oyununun ön plana çıktığı, stratejik bakış açısı gerektiren bir oyun. Dolayısıyla tüm bu bileşenlere baktığımızda espor için oldukça müsait bir oyun olduğunu görüyoruz. Espor konusunda Riot Games olarak bildiğiniz gibi Türkiye ve dünyada bayrak taşıyıcı durumundayız. Tüm küresel bilgi ve birikimimizle birlikte VALORANT esporunu geliştirmek ve esporun yeni yıldızlarını çıkartmak için çok heyecanlıyız. Ignition Series turnuvasıyla da VALORANT’ta rekabetçi müsabakalar neye benzeyecek, izlenme, heyecan ve anlatım tarafında bizi neler bekliyor görmeyi planlıyoruz. Ignition Series, henüz yeni yeni oluşmaya başlayan VALORANT topluluğu için temelleri sağlam bir espor oluşturmamıza yardımcı olacak. Dediğim gibi bu turnuva serisi henüz yolun başlangıcı, geleceğimiz noktayı da yine bu oyuna tutkuyla bağlı profesyonel oyuncular ve tabii ki yine VALORANT’a gönül vermiş izleyiciler belirleyecek.

5-Espor rekabetçi oyunların harp sahası. Peki VALORANT bu rekabete şu an ne kadar hazır? Elbette bahsettiğim organizasyon tarafı kadar da oyun içi dengeler. Zira kahramanların ve bazı silahların önümüzdeki dönemde dengelenmesi oldukça olası. Küçükten başlayarak adım adım ilerlemek mi hedef? Yoksa rakipleri darmadağın etmeye mi geliyorsunuz? 😊

Organizasyon tarafında en az LoL esporu kadar ses getirecek, espor severlere benzersiz bir rekabet deneyimi yaşatabileceğimiz etkinlikler hayata geçirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Rekabete hazırlık konusu, kesin konuşulması çok zor bir konu ama bizim yaklaşımımızdan bahsedebilirim. Bütün oyunlarımızda Riot Games olarak sunduğumuz şeylerden biri de denge ve ürünümüze ilgimiz. Dengeleme ekipleri oynanan bütün oyunların istatistikleri üzerinden, sosyal medya ve Reddit gibi mecralar üzerinden gelen yorumları derleyip olabildiğince mantıklı şekilde dengelemeyi ilerletmeye çalışıyor. VALORANT’ın espor dahil geleceği için ise durum değişmeyecektir, gözümüz hep oyunumuzda ve oyuncularımızın yorumlarında, biz de oyunu tutkuyla oynayan insanlar olarak oyunun en keyifli ve dengeli halde olmasını istiyoruz. Adil rekabet ortamı yaratmak en büyük önceliklerimizden biri. Soruya tam cevap vermek gerekirse, oldukça sık, ve açık şekilde oyunla ilgili dengelemeleri ve değişiklikleri yapıp, oyunculara da açıklamasını yapmaya devam edeceğiz.

6-Adım adım ilerlemek, hiçbir şeyi aceleye getirmek istemediğinizi biliyoruz ama bunu da sormak zorundayım. Yeni silahlar, karakterler ve haritalar için ne kadar bekleyeceğiz? 😊

Her ne kadar tüm tarihleri tek tek söyleyemesek de çıkan içeriklerin ve çıkış aralıklarını aynı diğer oyunlarımızda olduğu gibi belli bir düzene gireceğini göreceksiniz. Şu anda belirlediğimiz bir düzen var, bu düzen oyuncular için de mantıklı ve oyundan alınan tadı bozmadan devam ediyor mu bakacağız. Şimdilik verdiğimiz bilgilerden şunu söyleyebilirim: Şu anda 1. Bölümdeyiz, bu bölümün içinde ara ara yeni kısımlar göreceğiz. Bu kısımlarla birlikte gelen en büyük değişiklik savaş biletleri olacak ve yaklaşık 2 ayda bir kısımlar arası geçiş olacak. Bu geçişlerde bizi yeni neler bekliyor biraz sürpriz olarak kalmak zorunda, ama yeni içerik konusunda oyuncuların sıkılmayacağı bir düzen hedefliyoruz.

7-Battle Pass konusu önümüzdeki dönemde nasıl ilerleyecek? Oyuncuların para vermeden sadece oynayarak ulaşabildiği bir alternatif her zaman seçenek olarak kalacak mı?

Bu seçenek her zaman kalacak. Oyunu ücretsiz bir servis olarak sunma felsefemizin yakın veya uzak gelecekte değişeceğini hiç sanmıyorum. Battle pass (Savaş bileti) yaklaşık 2 ay süre ile hayatımızda kalıp sonrasında yeni savaş biletine yerini bırakacak, para vermeden de oyuncular ödüllere kavuşabilecek, seçkin savaş biletine yükseltenler için ise tabii ki daha da fazla ödül fırsatı hep olacak.

8-Oyunun ilk bakış ve incelemesinde server kalitesi konusunda ne kadar iddialı olduğunuzdan bahsetmiştik ve gerçekten de hayatımızda gördüğümüz en düşük pinglerle karşılaştık VALORANT oynarken. Bu akışı sağlamak sizler için ne kadar zor oldu? Neler yaptınız?

Ping değerleri özellikle rekabetçi nişancılık oyunlarının sonucunu büyük oranda etkiliyor. Riot olarak bizim amacımız düşebilen ping değerleri sayesinde rekabette dezavantaj yaşanmasının önüne geçmek ve bunun için de ciddi yatırımlarımız var. Ping değerlerinde internet servis sağlayıcıları, teknik altyapı ve sunucuya fiziksel uzaklık gibi birçok dış faktör etkili olsa da biz teknik anlamda elimizden geleni maksimum düzeyde yapmak istiyoruz. FPS gibi başarı için saniyelerin bile çok uzun olduğu bir oyun türünde ülkemizdeki oyun severlere 15-35 ms ping değerlerinde oyun deneyimi sunmayı vadettik. Bu sözümüzü tutmak adına da durmadan çalışıyoruz. Hali hazırda bulunan veri merkezlerine VALORANT’ı da ekleyerek LoL ile birlikte ikinci yerel sunucu desteği bulunan oyunumuzu çıkarmış olduk. Tabii ki yerel veri merkezinden oyun oynatmak yetmiyor, bununla birlikte bütün internet servis sağlayıcılar ile iletişimde kalıp Türkiye’nin her yerinden hem yerel sunucular hem de yurtdışı sunucularına giden yolların mantıklı ve iyi performans sağladığından da emin olmak gerekiyor, bunun için de aktif olarak çalışıyoruz.

9-Ülkemizdeki oyuncu sayısı ve adanmışlığı hakkında ne söylemek istersiniz? VALORANT şimdiden kendi kitlesini yaratabildi mi? Önümüzdeki dönemde yerelleştirilmiş içerikler de görebilecek miyiz? Silahlara nazar boncuğu takmayı dört gözle bekleyen yazarlarımız var bizim mesela.

Türk oyuncusu çok tutkulu ve yüksek bir potansiyele sahip. Elimizdeki verilere göre Türkiye’de mobil dahil 31 milyondan fazla oyuncu var. Bu 31 milyon oyuncunun yaklaşık 12 milyon kadarı ise ağırlıklı PC ve konsol oyuncusu. Bu kitle bizim “hardcore” olarak tanımladığımız sıkı oyuncu kitlesi. Biz bu kitlenin önemli bir bölümüne League of Legends ile zaten ulaşıyorduk. VALORANT’la da daha önce League of Legends ile ulaşamadığımız FPS severlerin birçoğunun radarına girdiğimizi ve oyunun kendi kitlesini yaratmaya başladığını söyleyebilirim. Yerel içerik başından beri bizim de hem kendimiz hem de Türk oyuncuları için en çok istediğimiz şeylerden biri. Bu yerli bir ajan olarak mı olur, silahımıza taktığımız bir uğur şeklinde mi olur yoksa tamamen yerel esintilere sahip silah kaplamaları şeklinde mi olur söylemek zor ama o bayrakları astırmak istiyoruz bir şekilde.

10-Oyunun konsol versiyonları için henüz net bir açıklama yok. Bu konu hakkında ne söyleyebilirsiniz?

Bu konu hakkında henüz konuşmak için erken, ama neden olmasın demek doğru olur sanırım.

11-2020 yılının sonu ve 2021 yılında oyuncuları neler bekliyor VALORANT dünyasında?

Biraz önce de bahsettiğim gibi oyunu ve teknik alt yapımızı iyileştirmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla öncelikle kısa vadede VALORANT oyuncularını bolca optimizasyon güncellemesi ve hata düzeltmesi bekliyor diyebilirim. Bunlarla beraber 2021’de sözünü verdiğimiz espor ekosistemi için de izleyici modunda geliştirmeler ve daha çok izlenebilecek etkinlik görebiliriz. Oyun modları, yeni silah kaplamaları, haritalar ve ajanlar tabii ki her daim geliştiriliyor olacak, onları bolca göreceğiz. VALORANT’ın geçtiği dünya ve hikayesi ile ilgili daha fazla bilgi almak isteyenler için yeni bölümler bolca cevap, bir o kadar da yeni soru getirecek gibi duruyor. Beni en heyecanlandıran şey rekabetçi ortamın gelişip daha fazla turnuva, hatta yerel liglerin uluslararası sahnede kapışmasını izlemek diyebilirim.

12-Son olarak neler söylemek istersin okurlarımız için?

2020 yılı, Riot Games olarak adımızın sonundaki “s” takısının hakkını verdiğimiz bir yıl oluyor. Uzun bir süre boyunca tek oyuna dayanan kimliğimizle oyunculara seslendik; ancak 2019 Ekim ayında, LoL 10. Yıl kutlamalarında yaptığımız açıklamanın ardından ise farklı tür ve platformlardaki oyunlarımızla tüm oyuncuları kucaklamak için yola çıktık. İlk göz ağrımız League of Legends, Mart ayında oyuncularla buluşturduğumuz TeamFight Tactics Mobil, hem mobil hem de PC’de oynanabilen kart oyunumuz Legends of Runeterra ve son olarak VALORANT’ı geliştirirken her zaman oyuncuların ne istediğini anlamaya çalıştık. Özellikle Türkiye ofisi olarak oyuncu topluluğumuzdan gelen yorumları, şikayetleri ve talepleri tek tek masaya yatırıp, yerel anlamda eksiklerimizi gidermek için farklı olarak neler yapabileceğimizi uzun uzun tartışıyoruz. Okurlarımıza her Rioter’ın aynı zamanda bir oyuncu olduğunu ayrıca hatırlatmak isterim. Bu da zaten oyuncu odaklı bir şirket olmanın gereği. Böylece yapılan her işte kendimizi oyuncu yerine koyarak en doğru kararları almaya çalışıyoruz. Bu anlamda okurlarımıza bizler için çok değerli olduklarını ve yeni oyunlardan espor etkinliklerine, medya projelerimizden müzik gruplarımıza kadar daha pek çok sürprizin onları beklediğini söylemek istiyorum.

Bu keyifli sohbet için çok teşekkür ederiz. 😊

Açıkçası asıl ben teşekkür ederim, 90’ların sonunda ortaokul ve lise dönemimde heyecanla okuyup oyun dünyasına bağlanıp bir sürü yazara abi/abla diye bakıp hayaller kurarken yıllar sonra kendimi burada röportaj soruları cevaplıyorken bulmak gerçekten rüya gibi bir olay. Bu güzel sorular için başta kendim ve tüm ekibimiz adına çok teşekkür ederim 😊