Kinguin’in kurucusu ile Blockchain ve oyun dünyası üzerine…

Dünyada dijital olarak satın alınan oyunların büyük pastadaki payı her geçen gün artıyor ve bu konuda oyuncuların başvurduğu en popüler kaynaklardan birisi de Kinguin. Oyunlar için sunduğu uygun fiyatlar ile dikkat çeken firma son günlerde Blockchain yatırımları ve nihayetinde Kinguin.io ile gündemde.

Peki Kinguin.io nedir ve oyuncuların hangi alışkanlıklarını değiştirmeye aday? Akıllardaki bu soruları Kinguin’in kurucusu Viktor Romaniuk Wanli‘ye sorduk ve ortaya son derece keyifli bir röportaj çıktı.

1- Her röportajın en genel sorusu ile başlayalım, başarılı bir iş adamı olarak sizi daha fazla tanımak isteriz.

Çekoslovakya’da doğdum ve beş yaşıma kadar oraya yaşadım. Daha sonra Suriye’ye taşındık ve liseyi orada bitirdim, bu sayede Arapça konuşabiliyorum. 1994 yılında Prag’a yerleştim ve profesyonel iş hayatım böylelikle başlamış oldu. Bilgisayar oyunları seven biri olarak, espor turnuvaları düzenlemeye başladım. Bunlar global etkinlikler değildi ama evi dolduracak kadar büyüktü. 2009’da Polonya’ya yerleştim. Buradaki oyun sektörü potansiyelini görünce eBay’in Polonya’daki benzeri olan Allegro’da oyun satmaya başladım. Sonra mağaza açarak seçenekleri donanım ve oyuncu ekipmanlarıyla genişlettim. Buna rağmen oyun piyasasının e-ticarete kaydığını fark eder etmez, online mağazaları kurdum ve bu da uluslararası pazarlara girmeme olanak verdi.

2- Kinguin macerası nasıl başladı?

Kinguin benim için pratik gelen bir fikirdi. 2012 yılında Avrupa sınırları içinde 15 online mağazam vardı. Tek bir platform altında toplamam gerektiğini hissedince Kinguin doğdu ve alanında lider oldu.

3- Kinguin.io genel olarak nedir? Bu proje nasıl hayata geçirildi ve başlamasının arkasındaki sebepler neydi?

Dijital video oyunları pazarının önde gelen ismi olduğu için Kinguin’in doğal evrimi bu süreç. Blockchain ve Krown’umuz satın alma sürecini hızlandırıp şeffaflık sağlayacağından müşteri deneyimini geliştirecek. Tüm oyun severlerin hoşuna gidecek bir sistem olduğunu düşünüyoruz.

4-Bu noktada Kinguin ICO’yu nasıl tanımlıyor?

Bu noktada ICO, keyfekeder ve gereksiz bir değişiklik gibi görünüyor olabilir fakat size garanti edebilirim ki blockchain’in getireceği faydalar 10 yıl kadar sonra standartlaşmış olacak. Kim bu geçişi erkenden başarırsa tüm sektörü şekillendiriyor olacak; bu bağlamda blockchain’i görmezden gelmek çok dar bir bakış açısı. 1999 yılında online alışverişe karşı olan tartışmalar gibi durum aslında. Amazon’un eleştirilip hatta dalga geçildiği dönemi hatırlayalım; “Kim neden çıkıp yerinde satın almak varken internetten sipariş verip teslim edilmesini bekleyecek ki?” deniliyordu. Eleştirenler çok net olan avantajları görmemeyi tercih ediyor, haliyle gelişimin gerisinde kalıp unutuluyorlar. Bu senaryonun sürekli tekrar ettiğini görüyoruz. Ve evet, sorunuzun cevabı; ICO global ticaretin evriminin bir sonraki mantıklı adımı; Kinguin’in de öyle.

5- Kinguin.io ile ilgili heyecanlandıran gelişmeler neler? Resmi olarak ne zaman başlıyor?

En önemlisi para birimi olan Krown’umuz. Henüz Pre-ICO ve ICO ile açıklandı. Daha uygun fiyatlara kullanıcılara oyun, sanal eşyalar ve hizmetler satın almalarına olanak verecek. Daha hızlı alışveriş gerçek oluyor diyebiliriz. Ayrıca Estonya’da yeni elde ettiğimiz lisans ile Krown’ları resmi para birimleriyle takas edebileceğiz.

6- Ne zaman ve nasıl Pre- ICO sürecine dahil olabiliriz?

Pre – ICO yoğun talep ve 3000 üzeri Airdrop kaydı sebebiyle 31 Mayıs’a kadar uzatıldı. Katılmak isteyenler www.kinguin.io üzerinden tüm detaylı bilgilere ve gelişmelere ulaşabilirler.

7- Sadece Kinguin.net tarafında değil, topluluğa, pazar araştırmasına ve teknik altyapıya da ciddi bir yatırım yaptığınız çok açık. ICO hazırlığındaki etkili faktörler ve üzerinde geliştirmek için yaptığınız çalışmalar nelerdir?

Kinguin, ileri düzeyde gelişmiş altyapısı ile 350’den fazla kişiden oluşan bir ekip. ICO’ya önderlik etmesi için, Kim Rom liderliğinde Kinguin X takımını kurduk. Bu takım, – genelde farklı bölgelerde çalışan-, blockchain’in iş hayatına kattığı devrimsel açıyı kavramış, yetenekli insanlardan oluşuyor. “ICO hizmetleri” adı altında dışarıdan bir hizmete bağlı kalmak yerine böyle bir oluşuma gittik.

8- Kinguin.io oyuncu olan ve olmayan insanların hayatında neleri değiştirecek?

Çok açık aslında; engelleri, fiyatları azaltıp -daha güvenli bir alışveriş deneyimi sağlamakla beraber- Avrupa’da geliştiricilere sunacağımız birkaç yeni sistem ile oyunlarını yayımlamaları ve kazanca çevirmeleri üzerinde çalışıyoruz. Şu an tamamen oyunculara ve oyun geliştirmeye vakit harcayan geliştiricilerimize daha adaletli bir sistem sunmaya odaklanmış durumdayız. Akıllı kontrat yeniliğimiz bu alanda işlerimizi oldukça kolaylaştıracak.

Bu keyifli röportaj ve bizlere vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz!

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