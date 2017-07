Wargaming düzenlediği etkinlik ile tarihi Dunkirk tahliyesini anacak

Christopher Nolan’ın merakla beklenen filmi Dunkirk’e geri sayım devam ederken, II. Dünya Savaşı tank, uçak ve gemi simülasyonlarıyla ünlü oyun firması Wargaming, Dunkirk ile ilgili oyun içi görevler duyurdu.

14 Temmuz itibariyle World of Tanks (PC ve konsol sürümleri), World of Warships ve World of Warplanes’te başlayacak “Dunkirk’ü Anıyoruz” etkinlikleri aracılığıyla oyuncular, oyun içi eşyalar kazanma şansı elde edecek.

Wargaming Amerika Pazarlama Müdürü Erik Whiteford konuyla ilgili düşüncelerini, “‘Dunkirk Mucizesi’, II. Dünya Savaşı döneminde geçen diğer tüm tarihi olaylar gibi bizleri ve oyunlarımızı etkilemeye devam ediyor. Bu bağlamda Warner Brothers ile Christopher Nolan’ın heyecanla beklenen filmi Dunkirk için iş birliğinde olmaktan mutluluk duyuyoruz,” sözleriyle dile getirdi.

Wargaming’in Dunkirk’ü anıyoruz temalı oyun içi etkinlikleri 14 Temmuz Cuma günü World of Tanks ve World of Warplanes’de başlayacak. Oyuncular önümüzdeki günlerde Dunkirk temalı görevlere katılarak topladıkları deneyim puanları ile özel kamuflaj ve oyun içi eşyalar kazanabilecek.

World of Warships’teki Dunkirk görevleri ise oyunculara konteynırlar, bayraklar ve Dunkirk temalı bir gemi kumandanı kazanma şansı verecek. Warner Bros. Pictures’ın sunduğu Dunkirk ise 21 Temmuz’da sinemalarda gösterime girecek.

