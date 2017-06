Grow Up’dan Kane & Lynch 2’ye uzanan Xbox Gold Temmuz paketi duyuruldu. İşte detaylar…

Öncelikle bilmenizde fayda var, bu oyunlar sadece Xbox Live Gold üyeliği olanlara ücretsiz olacak. İşte oyunlar:

Xbox One

– Grow Up (1-30 Temmuz arası)

– Runbow (16 Temmuz-15 Ağustos arası)

Xbox 360 (Ayrıca Xbox One’da da mevcut)

– Kane & Lynch 2 (1-15 Temmuz arası)

– LEGO Pirates of the Caribbean: The Video Game (16-31 Temmuz arası)

