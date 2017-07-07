Xbox One’a hediye sistemi yolda!

Gönderen - - Genel, Haber ,
0

Microsoft, yakın zamanda arkadaşınıza oyun hediye edebilmenizi sağlayacak bir opsiyonu Xbox One’a getirmeyi planlıyor.

Mike Ybarra, Twitter üzerinden arkadaşa oyun hediyesi sorusuna “yakında” diyerek cevap verdi. Gamescom’un da yaklaştığını göz önünde bulundurursak beklediğimizden de yakın zamanda bu özelliğin ekleneceğini söyleyebiliriz.

Şuan için Steam’de bulunan arkadaşa hediye özelliği ne Xbox One ne de PlayStation 4’de mevcut değil. Bu yüzden Xbox öneri sayfasında bu isteğe yaklaşık 5000 oy geldiğini görebiliyoruz.

Henüz yorum yok.

Yorum Yapın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

LEVELONLINE

Burası Türkiye'nin en çok satan oyun dergisi LEVEL'ın web sitesi... Site, dergiden bağımsız bir yapıya sahip. Yani site içeriği ayrı, dergi içeriği ayrı...

Her gün onlarca; haber, özel haber, inceleme ve makale yazıyoruz. Her gün güncelleniyoruz. Birçok son dakika haberi de cabası... Tüm bunları Türkiye'nin en tecrübeli oyun editörleri yapıyor.

SON HABERLER

TWITTER

Biraz Prince of Persia biraz BioShock: City of Brass https://t.co/noPYgXtHbs https://t.co/WYwPf0seCY
Paradox oyunlarına sahip olanlara bedava oyun veya iki adet DLC hediye! https://t.co/9QdsiQLQ8p https://t.co/TdITZYZMGC

Flickr