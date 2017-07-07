Xbox One’a hediye sistemi yolda!

Microsoft, yakın zamanda arkadaşınıza oyun hediye edebilmenizi sağlayacak bir opsiyonu Xbox One’a getirmeyi planlıyor.
Mike Ybarra, Twitter üzerinden arkadaşa oyun hediyesi sorusuna “yakında” diyerek cevap verdi. Gamescom’un da yaklaştığını göz önünde bulundurursak beklediğimizden de yakın zamanda bu özelliğin ekleneceğini söyleyebiliriz.
Şuan için Steam’de bulunan arkadaşa hediye özelliği ne Xbox One ne de PlayStation 4’de mevcut değil. Bu yüzden Xbox öneri sayfasında bu isteğe yaklaşık 5000 oy geldiğini görebiliyoruz.
Not far!
— Mike Ybarra (@XboxQwik) 6 Temmuz 2017