Nintendo, 2020’de Nintendo Switch’e gelen çok çeşitli indie oyunlarını vurgulayan yeni bir Indie World videosu paylaştı. Videoda Blue Fire gibi original platformlar; Baldo gibi action-RPGler; No Man’s Sky yaratıcısı Hello Games’den The Last Campfire; PixelJunk Eden 2 ve Exit the Gungeon gibi devam oyunları bulunuyor.

Indie World – 17.03.20 (Nintendo Switch) videosunu izlemek ve detaylı bilgi almak için Nintendo websitesindeki şu linke göz atın: Indie World Hub

Videoda şu oyunlar gösterildi:

Exit the Gungeon (Dodge Roll & Singlecore Games): Exit the Gungeon, Enter the Gungeon olaylarını takip ediyor. Sürekli değişen bir silahla donanmış, yağmalamak için doyumsuz bir ihtiyaç, kahramanlarımızın her biri, giderek daha tehlikeli asansörler olan kendi benzersiz yollarından yükselmeli ve kaçmalıdır. Exit the Gungeon bugün Nintendo Switch için çıkıyor.

The Last Campfire (Hello Games): Son kamp ateşini yakmaya giderken kayıp halk, garip yaratıklar ve gizemli kalıntılarla dolu güzel bir vahşi doğayı keşfedin. The Last Campfire Nintendo Switch için bu yaz çıkıyor.

Blue Fire (Robi Studios): Penumbra’nın ıssız krallığı boyunca olağanüstü bir yolculuğa çıkın ve bu uzun zamandır unutulmuş toprakların gizli sırlarını keşfedin. Mistik tapınakları keşfedin, hayatta kalanlarla karşılaşın ve değerli eşyalar toplamak için garip görevler üstlenin.

Baldo (Naps Team): Birçok garip ve komik karakterle tanışın ve geniş, etkileşimli açık bir dünyaya yayılmış bulmacaları çözmek için, ilgi çekici oyun mekaniği ve karmaşık zindanlarla dolu bir aksiyon-macera RPG’si olan Baldo’nun muhteşem dünyasına dalın.

I Am Dead (Hollow Ponds): Hohokum ve Wilmoter’s Warehouse’un yaratıcılarından öbür dünyayı keşfetme konusunda büyüleyici bir bulmaca macera oyunudur.

B.ARK (Tic Toc Games): Puglar, kediler, ayılar ve tavşanlar için güneş sistemini kurtarma zamanı! B.ARK Nintendo Switch için 2020 sonlarında çıkıyor.

Cyanide & Happiness – Freakpocalypse: Part 1 (Explosm Games): Coop “Uzaklaş, Weirdo” McCarthy olarak oynuyorsunuz ve tek yapmak istediğiniz dünyayı daha iyi bir yer yapmak. Sorun şu ki: Kimse sizi sevmiyor, okul berbat, bir balo tarihi bulamıyorsunuz, herkes size (öğretmenleriniz dahil) zorbalık yapıyor ve sadece işleri daha da kötüleştirmeye yardımcı olmaya çalışıyor

Summer in Mara (Chibig): Bu çiftçilik macerasında kendi adana iyi bak ve okyanusu keşfet. Tropikal bir takımadada renkli bir stil ve güçlü anlatı ile çiftçilik, işçilik ve keşfetmeyi birleştiren bir oyunda Koa’nın hikayesini keşfedin.

Quantum League (Nimble Giant Entertainment): Quantum League devrim niteliğinde bir zaman paradoks atıcıdır: Bir zaman döngüsünde savaştığınız, geçmişiniz ve geleceğinizle taktiksel olarak 1v1 ve 2v2 maçlarında takımlaştığınız rekabetçi bir çevrimiçi * FPS.

The Good Life (White Owls Inc): New York’tan bir gazeteci olun ve İngiliz kırsalındaki dünyanın en mutlu kasabası Rainy Woods’u araştırın. Ancak Rainy Woods’da büyük bir sır saklanıyor. Dolunay gecelerinde, sakinler köpeklere ve kedilere dönüşür.

PixelJunk Eden 2 (Q-Games): Polen toplamak ve bahçeleri tam çiçeklenmeye geri döndürmek için istilacı yaratıkları zıplatın, döndürün, sallayın ve dışarı çıkarın. Yol boyunca, keşfetmek ve özgürleştirmek için bir dizi yaratık ve uzaylı dünyalarıyla karşılaşacaksınız.

Faeria (Abrakam): Eşsiz yaşam panosu ile Faeria, gerçek stratejik kart savaşlarında size meydan okuyacak. Deck’ini yap, savaş alanını şekillendir ve zafer için savaş!

Eldest Souls (Fallen Flag Studio): Korkunç, karanlık bir fantezi dünyasında yer alan Eldest Souls, üst düzey savaş özelleştirmesiyle boss-rush oyununu yeniliyor

Moving Out (SMG Studio/DevM Games): Coop oyun sevenler için, Moving Out “couch co-op”a yepyeni bir anlam getiren aksiyon, bulmaca, fizik tabanlı bir hareket simülatörüdür

Sky Racket (Double Dash Studios): Canlı renklerle dolu tuhaf dünyaların üzerinden uçmak, sadece siz, şık bir eşarp, lazer tenis raketi ve sizi yere geri döndürmeye çalışan kabarık düşmanlardan oluşan bir grup.

Bu yıl Nintendo Switch’e gelecek diğer Indie oyunlar: Blair Witch Bloober Team, Bounty Battle Dark Screen Games, Dicey Dungeons Distractionware Limited, Ghost of a Tale SeithCG, Sky: Children of the Light thatgamecompany, Superliminal Pillow Castle ve Wingspan Monster Couch.

Nintendo Switch’te bulunan çok sayıda heyecan verici indie oyun ile, Nintendo eShop’un İstek Listesi işlevini kullanmak bunları takip etmek için iyi bir yol olabilir. Şimdi, daha da kullanışlı hale getirmek için, resmi Nintendo web sitesi aracılığıyla bir Nintendo Switch İstek Listesine erişmek, yönetmek ve oyun eklemek mümkündür. Bu yeni özellik hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.