Yeni Skyrim modu ile Bruma macerası!

Daha önce Oblivion’da karşımıza çıkan Cyrodiil’in kuzeyindeki Bruma yeni çıkan mod ile Skyrim’e geldi.

Yeni diyaloglar, görevler ve hikayeler ile Oblivion olaylarından sonra şehre ne olduğunu keşfedeceğimiz Bruma modu gayet detaylı hazırlanmış. Silahlardan zırhlara Cyrodiil havasını tatmak mümkün.

Beyond Skyrim: Bruma modunu buradan ücretsiz indirebilirsiniz. Ancak bu modun çalışması için SKSE veya SSME’ye ihtiyacınız var. Ayriyetten tüm DLC’lere veya Legendary Edition’a sahip olmanız da gerekiyor. Son olarak ise oyunun daha sağlıklı çalışması için son patch’i de yüklemeniz tavsiye ediliyor.

Beyond Skyrim’in üzerinde çalışan ekip tüm Cyrodiil’i Skyrim’e getirmeyi planlıyorlar.

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