Zyxel’den Yeni Modem

Bulut tabanlı ağ çözümleri sunan Zyxel’in 802.11n teknolojisi destekli ürünlerinin sayısı her geçen gün artırıyor. Pazarın iş ihtiyaçlarını analiz edip yeni ürünler geliştiren firma, yeni nesil ağ teknolojileri ile kurumların iş sürekliliğini garanti altına alırken, çalışan verimliliğini de üst noktaya taşıyor. Zyxel’in 802.11n teknolojisine sahip olan yeni modemi; VMG3312-T20A, 300 Mbps hız imkanı sunuyor. Ultra yüksek veri transferi ve HD kalitede multimedya desteği sağlayan cihaz, sabit ve güvenilir kablosuz bağlantı vaat ediyor. Yüksek çözünürlüklü videolar, müzik servisleri, bulut teknolojileri ve çevrim içi oyunlar için üstün performans sunan yeni modemin; VDSL2 desteği ile tek bir operatör üzerinden değil, 3G üzerinden de yedekli olarak çalışabilme yeteneği bulunuyor.

VMG3312-T20A,bünyesinde bulunan 2 adet güçlü anteni ile dikkat çekiyor. Bu sayede yaşam alanlarında ölü noktaları ortadan kaldıran ve her noktada stabil bir WiFi ağı oluşturabilen cihaz, işletmelerin bilişim giderlerini minimize etmesine olanak tanıyor. 10/100 Ethernet switch görevi de gören cihaz, LAN’a (Lokal Alan Ağı) bağlı kablosuz ve kablolu farklı cihazları birbiri ile entegre hale getirebiliyor. Örneğin ağ üzerindeki tüm kullanıcılar, ortak depolama alanına veya aynı porta bağlanmış bir yazıcıya erişim sağlayabiliyorlar.

Zyxel VMG3312-T20A Kablosuz N VDSL2 Combo WAN Modem, bünyesinde bulundurduğu Vectoring teknolojisi desteği ile farklı VDSL hatları arasındaki enterferans /paraziti ortadan kaldırıyor.

Uzaktan yapılandırma ve yönetme imkanı

TR-069 yönetim özelliklerine sahip olan Zyxel VMG3312-T20A, servis sağlayıcıların uç noktadaki cihazlarını uzaktan yönetmesine ve yapılandırmasına olanak tanıyor.Bu benzersiz özellik sayesinde gerçek anlamda“tak ve çalıştır” deneyimi sunabilen cihaz,servis sağlayıcılara işletim ve bakım maliyetlerinde tasarruf sağlıyor.

DSL veya alternatif 3G bağlantısıyla her zaman çevrimiçi

Zyxel VMG3312-T20A, DSL bağlantının kesilmesi durumunda mobil geniş bant ağlarına yük devredebiliyor. Böylece cihaz üzerindeki USB arabirimi ile isteğe bağlı olarak 3G alternatif internet erişimi seçeneği, kolayca devreye alınabiliyor.