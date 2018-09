GM 9 Pro ile “An”ı yakala

Türkiye’de tüm markalar arasında en çok tercih edilen üç akıllı telefon markasından biri olan ve 33 ülkeye ihracat gerçekleştiren General Mobile’ın yeni yıldızı GM 9 Pro satışa sunuldu.

Hassas yüzey dokusu, metal çerçevesi, ergonomik hatları ile uzay grisi, gümüş ve altın olmak üzere 3 farklı yeni renk seçeneğine sahip olan GM 9 Pro; Gorilla Glass 5 ile darbelere ve çizilmelere karşı daha dayanıklı ve sağlam olarak tasarlandı.

Dolby Vision ve 6.01 inç AMOLED ekranı ile geniş renk paletine sahip olan GM 9 Pro; Dolby Vision HDR ile kusursuz görüntü sağlayarak, renk kontrastlarını gözün algılayabileceği en iyi seviyede sunuyor.

Gelişmiş Kryo işlemci mimarisine sahip, Qualcomm Snapdragon SDM660 ile yüksek performans sunan GM 9 Pro; 4GB RAM ve 64GB dahili hafızası ile en zorlayıcı oyunlarda bile nefes kesen performans sağlıyor.

3800 mAh pili ile yüksek pil kapasitesi sunan GM 9 Pro, 20 saate kadar kesintisiz video izleme olanağı sunuyor. GM 9 Pro ayrıca, Dolby Atmos ve çift hoparlör ile üç boyutlu ses deneyimine her an ulaşmayı sağlıyor.

En güncel teknolojileri ulaşılabilir fiyatlarla tüketicilerine sunan General Mobile,Android 8.1 Oreo işletim sistemine sahip olan GM 9 Pro ile, Android One programı kapsamında geliştirilen birçok özelliği dahili ve en güncel olarak sunuyor. Google ile olan stratejik iş birliği kapsamında General Mobile kullanıcılarına akıllı, güvenli ve kullanımı kolay bir Android deneyimini sunmaya devam ediyor.

Üstün Özellikleriyle Fark Yaratıyor

Tamamen yerli bir marka olan General Mobile tarafından tasarım, Ar-Ge ve üretimi Türkiye’de gerçekleştirilen GM 9 Pro; sahip olduğu yapay zeka sayesinde HDR modunda çekilen fotoğraflarda yüksek kalite sunması, tek tuşla 4K video kaydı yapabilmesi, video kaydı sırasında el ve hareket titreşiminden oluşan bulanıklığı azaltan video stabilizasyon teknolojisine (Electronic Image Stabilization) sahip olması ve bokeh modu sayesinde stüdyo kalitesinde portre fotoğraflarının çekilmesine olanak sağlayan özelliklere sahip.

Tavsiye edilen KDV Dahil 2.899 TL fiyata sahip GM 9 Pro, ayrıca www.generalmobile.com üzerinden de altı taksit fırsatı ile satışa sunulacak. GM 9 Pro ayrıca,zincir teknoloji marketleri ve seçkin cep telefonu mağazalarının yanı sıra; operatörlerin satış noktalarından da taksit avantajıyla satın alınabilecek.

GM 9 Pro Android One Teknik Özellikleri:

Boyutlar

159 x 75.8 x 7.9 mm

Ağ

Cat 7 300 Mbps dosya indirme, 100 Mbps dosya yükleme, VoLTE, ViLTE, VoWifi

Ekran

6.01 İnç AMOLED Full HD + , 2160×1080 pixels , 16M colors, Corning Gorilla Glass 5

İşlemci & CPU

Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 , 4 + 4 octa-core 2.2GHz(Kryo Gold)/1.84

GHz(Kryo Silver)

İşletim Sistemi

Android 8.1 (Oreo)

Kamera

Arka: 12+8 MP AF , f1.8- Ön : 8 MP FF , f2.0,Portre Selfie, Otomatik HDR, Otomatik

Gece Modu, EIS

Parmak izi okuyucu

Parmak izi sensörü

Bağlantı

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac up to 433Mbps, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Hotspot,

5Ghz and 2.4 Ghz dual band desteği

Hafıza

4GB RAM + 64 GB Dahili Hafıza (256 GB’a kadar Micro SD desteği)

Pil

3.800 mAh batarya

Sensör

Gyro, Accelerometer, Proximity, eCompass, Light

GPS

A-GPS,GLONASS,Galileo,Beidou

FM Radyo

Dahili FM Radyo alıcısı

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor…