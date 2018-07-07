Gökdelen (Skyscraper) filmini izlemeye gidiyoruz!

Dwayne Johnson’ın başrolünde oynadığı ve bitmek bilmeyen bir aksiyon vadeden Gökdelen filmini herkesten önce izlemek ister misiniz?

The Rock’ı ve aksiyon filmlerini seviyorsanız size iyi bir haberimiz var. 13 Temmuz tarihinde vizyona girecek olan Gökdelen filmi için beş takipçimize ikişer adet özel ön gösterim bileti hediye ediyor ve filmi herkesten önce, 11 Temmuz tarihinde izliyoruz.

Bunun için yapmanız gerekenler çok basit.

1- Facebook sayfamızı beğenin.

2- Facebook sayfamızdaki mesajı beğenip, soruyu doğru olarak yanıtlayın.

Soru: “Dwayne Johnson’ın önce dövüş kariyerinde sonra da sinema kariyerinin başlarında kullandığı lakabı nedir?

Hepsi bundan ibaret.

Son katılım tarihi 9 Temmuz.

Kazananların duyuruları Facebook sayfamızdan 10 Temmuz tarihinde yapılacak ve biletleri özel mesaj yoluyla iletilecektir.

-Gösterim 11 Temmuz tarihinde Emaar’da ve 4DX salonda yapılacaktır.

-Kazananlara biletleri ve gösterim bilgileri özel mesaj yoluyla iletilecektir.

GÖKDELEN

Tür: Aksiyon-Gerilim

Oyuncular: Dwayne Johnson, Neve Campbell, Pablo Schreiber, Byron Mann, Hannah Quinlivan, Noah Taylor, Roland Møller ve Chin Han

Yazan ve Yöneten: Rawson Marshall Thurber

Legendary’nin Gökdelen filminde başrolde dünya çapında bir ikon olan Dwayne Johnson, eskiden bir FBI Rehine Kurtarma Ekibi Lideri ve ABD savaş gazisiyken artık gökdelenlerin güvenliği için çalışan Will Ford’u canlandırıyor. Ford, Çin’de görev yaptığı sırada dünyanın en yüksek ve en güvenli binasında yangın çıktığını görür ve bu yüzden suçlanır. Bu olay üzerine aranan bir kaçak olan Will’in olayın sorumlularını bulması, adını temize çıkarması ve binanın içinde, yangın emniyet hattının yukarısında mahsur kalan ailesini kurtarması gerekmektedir.

Rawson Marshall Thurber (Merkezi İstihbarat, Bu Nasıl Aile) tarafından yazılan ve yönetilen aksiyon gerilimin yapımcıları Beau Flynn (San Andreas, Sahil Güvenlik), Johnson, Thurber ve Hiram Garcia (San Andreas, Merkezi İstihbarat).

Gökdelen filminin idari yapımcıları Dany Garcia (Sahil Güvenlik, Ballers), Wendy Jacobson (San Andreas), Eric Hedayat (Çin Seddi, Çelik Yumruklar) ve Eric McLeod (Kong: Kafatası Adası, Karayip Korsanları serisi). Gökdelen, bir Universal Pictures filmidir.

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