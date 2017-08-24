Gran Turismo temalı PS4 yolda!

Sony PS4 için sınırlı sayıda üret söylenen Gran Turismo teması üzerinde çalışmakta.

Sony’nin en çok satan serilerinden olan Gran Turismo için özel bir Playstation 4 teması hazırlandı. Bu tema Playstation 4 konsolununun geniş taraflarından birinin gümüş renkli ve bu gümüş renkli alanın ortasında da Gran Turismo ambleminin olacak şekilde tasarlanmış. Paketin içinde bir adet gamepad de mevcut. Temanın gamepad’e yansıtılışı da konsolun kendisiyle benzerlik göstermekte. Yani, gamepad’in büyük kısmı da gümüş renginde olacak ve üzerinde Gran Turismo amblemi olacak.

Konsolun teknik açıdan normal Playstation 4’ten bir farkı yok. 1 TB kapasiteye sahip. Fakat bu temalı PS4’ü aldığınız takdirde Gran Turismo Sport oyunu da paketin içinde olacak. Ayrıca oyun içi kredilere, stickerlara paketleri ve avatarınız için gümüş kaska da sahip olacaksınız.

Henüz fiyatları açıklanmamış olsa da, PS4 için üç farklı görünüşe sahip olacak bu temanın PS4 Pro için de özel bir paketi olacak.

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