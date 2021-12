GTFO erken erişimden çıktı!

PAYDAY: The Heist ve PAYDAY 2 ile adını duyurmuş, sektörün önde gelen isimleri tarafından kurulan İsveçli 10 Chambers şirketi, 2015’ten beri 4 kişilik hardcore co-op/FPS türündeki ilk oyunları GTFO üzerinde çalışıyor. İlk kez The Game Awards 2017’de açıklanan ve daha sonra 2019’da Erken Erişim Oyunu olarak piyasaya sürülen GTFO’nun geliştirici şirketi 10 Chambers, bugün The Game Awards 2021 sırasında canlı olarak yayınlanan bir fragmanla Version 1.0’ı sürpriz bir şekilde açıklayarak dikkatleri üzerine çekti. “Left 4 Dead, Aliens ile buluşuyor” olarak tanımlanan oyun zorluluk seviyesi, çok ciddi bir iş birliği ve takım içi iletişim gerektirmesiyle adını duyurmuştu.

Tanıtım videosunda “Warden” adında gizemli bir varlık tarafından esir tutulan dört mahkum, el fenerleriyle karanlığı aydınlatarak, gizlice büyük bir yeraltı yerleşkesi boyunca ilerliyorlar. Canavarlar ışığa ve hareketlere tepki veriyorlar ve GTFO’da onları uyandırmak hiç de iyi bir fikir değil. Kaynaklar kısıtlı, özellikle de mühimmatlar. Tanıtım videosunda heyecanlı ve kendinden emin bir kişinin sesini değil; aksine endişeli, korkmuş ve sadece bulunduğu yerden bir an önce kaçmak isteyen bir kişinin sesini duyuyoruz.

Kreatif Direktör Ulf Andersson “2015’ten beri geliştirilen ve 2019’dan beri Erken Erişim sürecinde olan GTFO’nun Version 1.0’ı artık hazır. Geçen yıl boyunca oyuna yeni özellikler ekledik ve oyunda şimdiye kadar sunduğumuz her şeyi daha da geliştirdik,” diyerek açıklama yaptı ve sözlerini “Yeni oyuncularla da tanışmak için çok uğraştık ve aynı zamanda oyunu bilen deneyimli oyunculara da meydan okuduk. Güncellenmiş keşif gezilerimiz ve yeni arkadaşlarımız olan botlar sayesinde, GTFO’yu zorlu ama eğlenceli bir oyun deneyimi olarak göreceğinize inanıyorum. Erken erişim süresince GTFO oynadıysanız, oyunun kalitesindeki büyük değişimi ve yapılan iyileştirmelerin son derece zorlu süreçleri nasıl daha da eğlenceli hale getirdiğini görmelisiniz.” diyerek tamamladı.

Version 1.0, kapsamlı bir güncelleme listesiyle birlikte geliyor; oyuncu botları, özelleştirilebilir karakterler, kontrol noktaları, iyileştirilmiş eşleştirme ve animasyon sistemi, render güncellemeleri ve çok daha fazlası bu sürümde yer alıyor. GTFO, yeni içeriklerle (haritalar, senaryolar, düşmanlar gibi) düzenli olarak güncellendiği, bir daha asla oynanması mümkün olmayan eski deneyimin yerini alan “The Rundown” adlı eşsiz bir içerik dağıtım sistemi kullanmaktadır. Böylelikle 10 Chambers, her zaman kendini geliştiren bir oyunla, oyuncu topluluğuna yeni mücadeleler sunmayı sürdürecek. Erken Erişim süreci boyunca farklı boyutlarda yedi içerik dağıtımı sağladılar ve bu sistem GTFO Version 1.0’da devam edecek.

10 Chambers Oyun Tasarım Direktörü Hjalmar Vikström “2022 için planlanan, oyuncularımızı beklenmedik içeriklerle şaşırtmaya devam etmek istediğimiz Rundown içeriklerimiz bulunuyor. Version 1.0 ile GTFO’nun ne olabileceğinin sınırlarını daha da ilerletmeye başlıyoruz ve hiçbir şeyin ters gitmesini istemiyorum. Oyunu oynayınca ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yeni korkular, bulmacalar ve yenilikler için fikir listemiz çok kabarık, bu sebeple de GTFO’nun gelecek yılları için gerçekten heyecanlıyım.” diyerek düşüncelerini dile getiriyor.

GTFO, yeni özelliklerin ve iyileştirilmiş grafiklerinin yanı sıra şu dillere de yerelleştirildi: Rusça, Fransızca, İtalyanca, Almanca, İspanyolca, Çince (Basitleştirilmiş), Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce (Brezilya) ve Çince (Geleneksel).

GTFO’yu Steam üzerinden 179,00₺’ye satın alabilirsiniz. Ayrıca Version 1.0’ın çıkışını kutlamak adına şimdilik %25 indirim uygulanmakta.