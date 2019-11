GTFO geliştiricileri yeni konsept “The Rundown”ı tanıttı

2015 yılında PAYDAY: The Heist ve PAYDAY 2 gibi oyunlarıyla da bilinen ve sektörün önde gelen dokuz isminin kurduğu İsveçli oyun geliştirme şirketi 10 Chambers Collective, bu kez 4 kişilik co-op deneyimi sunan, aksiyon/korku temalı FPS oyunu GTFO ile geliyor. GTFO bu yıl sonunda Erken Erişim’e açılacak ve önceki eski bölümlerin yerini alacak olan yeni bölümlerin güncellemelerini içeren yeni bir konsepti tanıtacak. Bu yeni konseptin adı “The Rundown” ve içeriğine dair yeni bir tanıtım videosu yayınlandı.

GTFO, gerçek bir mücadele arayan oyuncular için FPS türünde, 4 kişilik co-op aksiyon ve korku oyunudur. Oyunun geçtiği yer altı dünyası Complex’te hayatta kalabilmek için takımınızın iletişim kurması, koordineli bir şekilde hareket etmesi ve mermilerinizi dahi sayması gerekmektedir. Mühimmatınız çok kısıtlı, GTFO’da ateş etmek yerine gizlenerek hareket etmeyi yeğleyebilirsiniz.

Oyunda “Scavenger” olarak, Complex’teki farklı aşamaları tamamlamanız için size görev emri veren “Warden” isimli bir kuruluş tarafından yönetilmektesiniz. Bu görev emirleri ise GTFO menüsüne giriş yaptığınızda göreceğiniz “The Rundown” da sunuluyor. The Rundown birbirinden farklı katmanlara ayrılmıştır; Complex’te ne kadar derine gidersen, keşifler bir o kadar zorlaşır.

Açıklama videosunda, 10 Chambers Collective’ten Simon Viklund “The Rundown’daki her görev emri, çevrenin, düşmanların sayısının, hedefin ve diğer tüm faktörlerin değiştiği ve bambaşka bir oyun deneyimi sunduğu Complex’in farklı bölümlerine bir keşif sunuyor.” diyor.

The Rundown’ı bu kadar eşsiz ve heyecan dolu kılan şey ise zamanı geri sayma özelliği. Zaman dolduğunda The Rundown ve görevleri yenileriyle güncelleniyor. Önceki The Rundown ise artık oynanılabilir olmaktan çıkıyor. Bu sistemi ile 10 Chambers Collective, GTFO’nun dinamiklerini aktif tutarken bir yandan da oyuncu topluluğunu ortaklaşa bir keşfe yönlendiriyor. Böylelikle oyuncular, arkadaşlarıyla oynayabilecekleri yeni mücadeleleri GTFO’da sıklıkla görebilecekler.

GTFO, bu yıl sonunda Steam’de Erken Erişim’e açılmış olacak. Fakat bundan önce oyunun Erken Erişim Beta testi başlayacak, oyuncular www.gtfothegame.com üzerinden kayıt olarak Beta’ya katılabilirler.

Beta süreciyle ilgili olarak 10 Chambers Collective’in Kurucusu Ulf Andersson görüşlerini şöyle aktardı; “GTFO’nun Erken Erişim süreci çok heyecanlı olacak, The Rundown konseptini test edeceğiz; Rundown’da kaç keşif olmalı, ne kadar sürmeli, ne gibi farklı içerikte keşifler sunmalıyız gibi… Co-op oyunları seven ve oyunun gelişimini de yakından takip etmek isteyen oyuncuların da ilgisini çekeceği bir dönem olacak.”