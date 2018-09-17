Half-Life Unreal Engine 4 ile yeniden yapılıyor

Hayranlar Half-Life‘ı Unreal Engine 4 kullanarak yeniden yapmaya çalışıyorlar

Crowbar Collective, 8 yıl kadar süren bir geliştirme sürecinin ardından Half-Life‘ı Source grafik motoruyla baştan sona yeniden yaparak Black Mesa adıyla ücretsiz olarak sunmuştu.

Şimdi ise Project Lambda 1998 yılında çıkarılan bu efsanevi oyunu Unreal Engine 4 ile yeniden hayata geçiriyor. Henüz ilk bölümü yeniden yapılmış olan oyunun ışık ve renklendirmeleri hayli güzel görünüyor.

Project Lambda‘nın önünde hala uzun bir yol var. Yine de, şu an oynanabilir olan kısa bölüm projenin tamamının beklenmeye değer olduğunu gösteriyor.

Project Lambda’yı indirmek için web sitesini ziyaret edebilirsiniz: http://silvertm.ru/ProjectLambda.html

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