Hearthstone Knights of the Frozen Throne duyuruldu!

Hearthstone’un yeni genişlemesi Knights of the Frozen Throne, Blizzard tarafından duyuruldu. Eklenti Ağustos ayında bizlerle olacak.

Oyuna 135 kart ekleyecek ve kahramanları “Death Knight”a çevirecek olan yeni eklenti Knights of the Frozen Throne duyuruldu. Bu kartlardan dokuzu yeni efsanevi kahraman kartı olacak ve oynadığınızda diğer kahramanları Death Knight’a çevirecek. Karakterlerin zırh ve güç kazanmasının yanı sıra “Lifesteal” dediğimiz can çalma mekaniği de oyuna eklenecek. Böylelikle rakibe verdiğiniz hasar size can kazandıracak.

Hikayeye gelirsek, Icecrown Kalesi’ni yerle bir ediyoruz ve Lich King’in donmuş kalesini elinden alıyoruz. Bu da Knights of the Frozen Throne’un bir takım görevlerle geleceğinin habercisi oluyor. Görevlerin sonunda ise random bir efsanevi Death Knight Kahraman Kartı’na sahip oluyorsunuz.

Eklemek gerekirse Knights of the Frozen Throne kart paketlerini Hearthstone’s Arena’da kazanmanız veya oyun içi satın almanız da mümkün olacak.

