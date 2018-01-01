Hearthstone Masters Şampiyonu Fujitora!

Hearthstone oyuncularının profesyonel anlamda oynayan 16 tanesinin davet edilerek düzenlendiği Cerberus Invitational Hearthstone Masters’ın ve aynı zamanda 2017 yılında düzenlenen turnuvaların sonuncusunun şampiyonu Royal Bandits takımı adına mücadele eden HS oyuncusu Kaan “Fujitora” Çekli oldu.

Dijital Sporlar ekibi tarafından hazırlanan, ASUS, Game Sultan, Radore ve Red Bull’un destek verdiği turnuva çekişmeli maçlara da sahne oldu.

Final gününün ilk maçı Winner Bracket finalindeki Darkology ile Fujitora arasında gerçekleşti. Oldukça çekişmeli geçen maçta Fujitora 5 round’dan 3’ünü kazanınca büyük finali garantiledi. Darkology ise playofflarda aldığı ilk yenilgiyle Loser Bracket finaline düştü.

Günün ikinci karşılaşması Loser Bracket’ta Fionamed‘i 3-1 yenen Berserkçi ile Ulquiomaru‘yu 3-0 yenen Posthum arasında gerçekleşti. Daha önce çeyrek finalde karşılaşan ikilinin maçı bu sefer Posthum lehine 3-1 sonuçlandı. Bu sonuçla Berserkçi, dördüncü olarak turnuvayı tamamlamış oldu.

Loser Bracket finalleri ise Darkology ile Posthum arasında oynandı. Üçüncünün ve son finalistin belirleneceği maçta Darkology rakibine karşı 3-1’lik üstünlük kurarak final şansını elde etti. Bu sonuçla beraber turnuvanın üçüncülüğü de Posthum’a ait oldu.

Büyük final ise beklenenden çok daha bir kısa sürede tamamlandı. Fujitora yenilgisiz geldiği finallerde 3-0’lık skor ile rövanşı Darkology’e kaptırmayarak Cerberus Invitational Hearthstone Masters 2017’nin şampiyonu oldu.

Bu sıralama sonucunda Fujitora 2.000 TL nakit ödülün sahibi olurken, ikinci olan Darkology 1.250 TL, üçüncü Posthum 750 TL ve dördüncü BERSERKCİ de 400 TL’lik ödüllere sahip oldular. 5.-6.’lığı paylaşan Ulquiomaru ve Fionamed 200 TL, 7. ve 8.’liği paylaşan Cabixo ve ThunderUP ise 100 TL ödül kazandı.

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