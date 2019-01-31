Hepsiburada, oyun fuarı GİST 19’un ‘Destansı Sponsoru’ oldu

Türkiye’nin lider e-ticaret platformu Hepsiburada, dördüncüsü düzenlenen Gaming İstanbul’un bu sene de Destansı Sponsoru oldu.

Hepsiburada’nın, 31 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında oyun ürünlerinde GİST 19’a özel sunulan büyük indirimleri yüzleri güldürüyor.

Türkiye’nin en kapsamlı dijital eğlence ve oyun fuarı Gaming İstanbul, 31 Ocak’ta Avrasya Gösteri Merkezi’nde dördüncü kez kapılarını açtı. 3 Şubat 2019 tarihine kadar devam edecek Gaming İstanbul’un Destansı Sponsoru, Türkiye’nin lider e-ticaret platformu Hepsiburada oldu. Gaming İstanbul’un zengin programı içinde oyun sektörü ve sektördeki öncü isimlerin deneyimlerinin ziyaretçilerle paylaşılacağı konferanslar da yer alıyor. Geçen sene 92.000 kişinin katıldığı fuara bu sene 100.000’ün üzerinde bir katılım bekleniyor.

Destansı Sponsor Hepsiburada, etkinlikleriyle destan yazıyor

Hepsiburada dört gün boyunca, Xbox da Forza, Acer’da Pubg oyununu ziyaretçilere oynatıp kazananlara ödüller dağıtacak. Türkiye’nin Hepsiburada’sı fuar süresince düzenlediği etkinlik ve yarışmalarda toplamda 500 TL üzeri alışverişlerde ve bilgisayar kategorisinde geçerli 1.000 adet 50 TL’lik hediye çeki ile 8 adet 100 TL’lik hediye çeki dağıtacak.

Hepsigamer sayfasında Gaming İstanbul’a özel indirimler

Hepsiburada, oyun ve oyuncu ürünlerinde başlattığı Gaming İstanbul’a özel indirimlerle müşterilerinin yüzünü güldürüyor. Fuar tarihleri süresince geçerli olacak kampanyada, oyuncu koltuğundan monitörlere, dizüstü veya masa üstü oyun bilgisayarlarından oyuncu kulaklığına, kulaklık amplifikatörüne kadar onlarca ürün oyun severlerin bütçelerini rahatlatan avantajlarla satışa sunuluyor. Oyun tutkunlarının mutlaka göz atmaları gereken kampanya ve indirimler 3 Şubat’a kadar devam edecek.

Hepsigamer sayfasına https://www.hepsiburada.com/hepsigamer adresinden, Gaming İstanbul’a özel avantajlı ürünlere

https://www.hepsiburada.com/gist-2019-a-ozel-oyuncu-urunlerinde-indirimler-c-80521194 adresinden ulaşılabiliyor.

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