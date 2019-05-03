Heroes of the Storm’un yeni kahramanı Anduin huzurlarınızda!

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Efsane Kral, Işığıyla Nexus’a Dengeyi Getirebilecek mi?

Stormwind’in Kralı, Anduin Wrynn tüm diyarlara denge ve barış getirecek savaşta babasının yanında çarpışmak üzere Nexus’a vardı. Yanından ayırmadığı gürzü Fearbreaker (Korkusavan) ile düşmanlara meydan okuyan Anduin, uzaktan destek veren bir şifacı (ranged healer). Sahip olduğu yetenekler ağırlıklı olarak ekip arkadaşlarını iyileştirme odaklı olsa da yeri geldiğinde savaş meydanında Işığın Adaleti’ni dağıtmaya hazır!

Alliance Adına!
Anduin’in Nexus’a gelişiyle birlikte Varian da yeni bir görüntüye kavuşuyor. Oyuna yeni eklenen kozmetikler şu şekilde:

Yeni Giysi (Skin)
Footman Varian (Piyade Varian)
Yeni Giysi Renkleri (Tints)
Ruinwalker Fenix (Enkazgezer Fenix)
Buccaneer Falstad (Korsan Falstad)
Desert Queen Zagara (Çöl Kraliçesi Zagara)
Yeni Binekler (Mounts)
Reverence (Reverence)

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