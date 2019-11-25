Global çaptaki satışlarıyla adından bahsettiren HONOR 9X, ülkemizde ‘Benimizim’ temalı Special Edition kutularla satışa sunuldu. Erken davranan kullanıcıları bekleyen özel kutularda HONOR BAND 5 akıllı bileklik hediyesi çıkacak. HUAWEI Technologies çatısı altında gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan HONOR merakla beklenen HONOR 9X modelini bugün itibarıyla Vodafone Online Mağaza, Vodafone Yanımda uygulaması, Vatan Bilgisayar, Hepsiburada, Trendyol ve N11 üzerinden 2699 TL fiyat etiketiyle satışa sundu. Ürün çok yakında Turkcell, Türk Telekom ve A101’de de yerini alacak.

4 farklı personayı ifade eden özel tasarım kutularda özel hediyelerle

Gençlerin farklı yaşam biçimlerini ve tarzlarını yansıtan, her biri farklı tasarıma sahip dört özel sürüm kutuda HONOR 9X’i ilk satın alan kısıtlı sayıda kullanıcıyı, akıllı telefonun yanı sıra HONOR Band 5 akıllı bileklik ve kutunun temasına uygun bir pin hediyesi bekliyor.

Satış Linkleri:

Vodafone, Vatan Bilgisayar, Hepsiburada, Trendyol, n11

HONOR 9X özellikleri

6.59 inç’lik FullView ekranda 2340 x 1080 çözünürlük sunan HONOR 9X, 16.7 milyon renk ve 391 ppi oranıyla canlı ve detaylı görseller sunuyor. Göz yorgunluğunun önüne geçmek için de TÜV Rheinland sertifikalı Mavi Işık Filtresi bulunduruyor.

Ön kamerası için ekrandan yer çalmayan, bunun yerine kasanın içerisine gizlenmiş Pop-up ön kamera dışında arkasında da üç farklı kamera barındıran HONOR 9X, fotoğraf ve video çekmeyi sevenler için de farklı özellikleri bir arada barındırıyor. 48 MP yapay zekalı ana kamerasıyla başarılı gece çekimleri yaparken, video stabilizasyonu ile de en akıcı videoları çekmek mümkün oluyor. Hemen altında yer alan 8 MP süper geniş açılı kamera manzaraları en ince detayına kadar görmenizi sağlıyor. 2 MP’lik derinlik kamerası ise son dönemin popüler Bokeh efektini oluşturmak için kullanılıyor.

Tasarım ve işlevsellik bir arada

Dinamik X temalı Safir Mavisi ve şık görünümlü Gece Siyahı renkleriyle kullanıcıların karşısına çıkan HONOR 9X, 4000mAH değerindeki bataryasıyla gün boyu yeten pil ömrü sağlıyor. HONOR 9X tüm bu özellikleri ve dahasıyla, özellikle genç kitlenin ilgisini çekecek gibi görünüyor.