Honor telefonlar hızla tükendi! Yeni ürünler artık Teknosa mağazalarında…

İnternette hızla tükenen Honor 7X ve 9 Lite, Teknosa ile Türkiye’nin dört bir yanında.

Yüksek performans ve yeni nesil teknolojileri erişilebilir fiyatlarla sunan Honor’un ülkemizde satışa çıkardığı ilk ürünleri olan Honor 7X ve Honor 9 Lite, teknosa.com.tr’deki avantajlı satışlarda hızla tükendi. Tüketicilerin yüksek talebine karşılık, Honor tarafından stok takviyesi yapılan akıllı telefonlar, yeniden teknosa.com.tr stoklarına girerken, Teknosa’nın yaygın mağaza ağında da yerini aldı.

Honor 7X: FullView ekran ile 24 saatten uzun pil ömrü!

FullView ekranlı ilk Honor telefon olan Honor 7X, yüksek ekran/gövde oranı sayesinde 5,9 inç büyüklüğünde benzersiz bir tam ekran deneyimi sunuyor. Çift mercekli arka kamera, 3.340 mAh’lik uzun ömürlü pil ve EMUI 8.0 kullanıcı arayüzünün sunduğu pratik kullanım deneyimi ile farklılaşan Honor 7X, 4 GB bellek ve 64 GB depolama alanına sahip. 3.340 mAh’lik pili ise tek şarjla 24 saatten uzun süre kullanım imkânı sağlıyor.

“Hava yastığı” ile düşmelere dayanıklı

Güçlü, sekiz çekirdekli Kirin 659 işlemcisi ile hem işte hem eğlencede yanınızda olan Honor 7X, 16 MP + 2 MP arka kameradaki (F/0.95 – F/16) geniş diyafram aralığı ve Faz Tanımalı Otomatik Odaklama (PDAF) özellikleri sayesinde DSLR seviyesin fotoğraf kalitesi sunuyor. 2,5D cam kaplama ve köşelerdeki “hava yastığı” tasarımı ise telefonun dayanıklılığını ön plana çıkarıyor.

Siyah, mavi ve altın renk seçeneklerindeki Honor 7X, Teknosa mağazalarında 1.899 TL, teknosa.com.tr’de ise 1.699 TL fiyatla satılıyor.

Honor 9 Lite: Amiral gemisi özellikleri cebinizde

Honor 9 Lite, standart 5,2 inç ekranlık gövdesine 5,65 inç uçtan uca FullView HD ekran sığdırmayı başarıyor. İçerisindeki ultra hızlı 16 nm, sekiz çekirdekli Kirin 659 çipset ve gelişmiş grafik işlemci ünitesi, Android 8.0 ve EMUI 8.0’ın yetenekleriyle birleşerek akıcı ve hızlı bir kullanım deneyimi ortaya koyan Honor 9 Lite, 3 GB bellek ve 32 GB depolama seçeneği ile raflarda yerini aldı.

Dört kamera ile en güzel anları yakalayın

Ön ve arka yüzde toplam dört kamera taşıyan Honor 9 Lite, aynaya benzeyen arka yüzü ile çarpıcı bir görünüme sahip. Nano ölçekteki optik kaplama ile ışık altında parıldayan yüzeyi ile zarafeti temsil eden telefonun ön ve arka yüzündeki çift mercekli 13 MP + 2 MP kameralar, her anı eşit netlikte ve çarpıcılıkta yakalıyor. Güncellenen Güzelleştirme özelliği, portreleri ve selfie’leri optimize ederek her an en iyi şekilde görünmeyi sağlıyor.

Gece Siyahı, Safir Mavisi ve Buzul Grisi renk seçeneklerine sahip Honor 9 Lite, Teknosa mağazalarında 1.499 TL, teknosa.com.tr’de ise 1.299 TL fiyatla satılıyor.

