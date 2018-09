Çığır açan OMEN Obelisk Masaüstü Bilgisayarı, en yeni NVIDIA GPU, HyperX® bellek entegrasyonu ve kolaylıkla yükseltilebilen sektör standardı tasarımıyla öne çıkıyor. OMEN Game Stream için Android desteği ise OMEN gücünü deneyimlemenin yeni yollarını kullanıcılara sunuyor.

HP, oyun tutkunları için OMEN donanım ve mobil yazılım inovasyonlarını duyurdu. 22-24 Ağustos tarihlerinde Almanya’nın Köln şehrinde gerçekleştirilen oyun dünyasının en önemli etkinliği olan Gamescom’da tanıtılan, masaüstü oyun bilgisayarı ailesinin son üyesi OMEN Obelisk, NVIDIA® GeForce® RTX 20 Grafik İşlemci Birimleri (GPU) serisine sahip ilk sistemlerden biri olma özelliğini taşıyor. OMEN Obelisk bu yönüyle oyun tutkunlarının dünyanın en üst düzey oyun mimarisine erişmesini sağlayacak. Android için OMEN Game Stream özelliği de bağlantı ve oyun oynamayı mobilde sürdürmek isteyenler için OMEN oyun deneyimini mobil cihazlara taşıyacak.

Ek olarak, HP rekabetçi oyun deneyimi ve aktarımında hem ekstra konfor hem de ses avantajı sağlamak için dünyanın ilk aktif soğutma teknolojisine sahip OMEN Mindframe mikrofonlu kulaklığa eklediği yeni özellikleri de duyurdu.

HP Tüketici Kişisel Sistemleri EMEA Başkanı Anne-Sophie Hadberg, “HP, oyun dünyasının geleceğini hızlandıran ve oyun tutkunlarının en iyi şekilde performans göstermesini sağlayan olağanüstü deneyimler sunmaya odaklanıyor. Yeni duyurulan NVIDIA® GPU’lar, OMEN Obelisk ve gelecekteki diğer masaüstü bilgisayarlarımıza yüksek performanslı bellek sağlamak için HyperX® ile ortaklığımız, dünyanın en iyi oyun çözümlerinden oluşan birinci sınıf bir ekosistem oluşturma taahhüdümüzün bir göstergesi” dedi.

OMEN Obelisk, geleneksel olarak önceden tasarlanmış makineleri tercih etmeyen “kendin-yap” modelini benimseyen kitleler için tasarlandı. Performans oyuncularının neredeyse üçte ikisi kolayca yükseltilebilir cihazları satın alıyor. Yüzde 52’si masaüstü bilgisayar tercih ederken, yüzde 12’si büyük OEM’lerden satın almak yerine “kendin-yap” yaklaşımını benimsiyor. “Kendin-yap” yaklaşımını destekleyen, sektör standartlarında yükseltme yolu ve en son grafik ve işlemci mimarisi opsiyonları ile oyun tutkunları sevdikleri oyunlardan bekledikleri performansı hem şimdi hem de gelecekte elde edebilecek.

HyperX® Çevresel Aksesuarlar İş Birimi Genel Müdürü Mark Leatham HP ile işbirlikleri kapsamında gerçekleştirilen bellek entegrasyonu hakkında şunları söyledi: “HyperX® olarak, HP ile çalışmamızdan, tüm yenilenmiş ve gelecekte piyasaya sürülecek OMEN by HP masaüstü oyun bilgisayarlarını HyperX® FURY bellek ile donatmış olmaktan dolayı çok mutluyuz. On beş yılı aşkın süredir oyun bilgisayarları belleği alanındaki tecrübemizle, HyperX® markasının, HP’nin oyun tutkunlarına seçkin masaüstü bilgisayarlar sunma vizyonu ile bire bir örtüştüğünü söyleyebilirim.”

OMEN Obelisk Masaüstü Bilgisayar: Oyun severlerin antrenman ve oyun performansı için ihtiyaç duyduğu güç

OMEN Masaüstü ailesinin yeni üyesi OMEN Obelisk üstün performans ve kritik gereklilikler gibi kişiselleştirme özellikleriyle tasarlandı; böylece, oyun tutkunlarının bilgisayarı ile en son oyun güncellemelerine ayak uydurabilmesi sağlandı.

OMEN Obelisk’in başlıca özellikleri şöyle:

Yükselt ve optimize et: İç kısma araçsız erişim ile microATX standartlarına uygun ince ve zarif siyah ana gövde, iki adede kadar 3.5” sürücünün araçsız olarak çıkarılabilmesi; tam uzunlukta grafik kartı desteği ve sektör standardı ATX güç kaynağı bölmesi. Ağ görev önceliklendirmelerini belirlemek ve aynı anda iki veri akışından faydalanmak için OMEN Komut Merkezi Ağ Bağlantısı İyileştirme fonksiyonları ile online oyun deneyimini iyileştirin. Ayrıca, OMEN Obelisk’in gücünü aktarmak ve desteklenen bir cihazla büyük ekran televizyonunuzda oyun oynamak için OMEN Game Stream’i kullanın.

Birinci sınıf güç ve depolama: Sıra dışı bir oyun gerçekçiliği, hız ve oyunun içinde olmanızı sağlayacak tamamı yeni NVIDIA® Turing™ mimarisiyle desteklenen, NVIDIA® GeForce® RTX 2080’nin sağladığı olağanüstü görsellerle oyunun içinde yaşayın. En son seviyeleri oynayabilmeniz için gerekli güce sahip olduğunuzdan emin olmak için altı çekirdeğe kadar 8. Nesil Intel® Core™ i+Merkezi İşlemci (CPU) veya sekiz çekirdeğe kadar 2.Nesil AMD Ryzen™ Merkezi İşlemci’yi (CPU) seçebilirsiniz. Depolama hızı için, esnek depolama opsiyonları arasında PCIe® NVMe™ SSD, ikili depolama (SSD + HDD), üçlü depolama (SSD + 2x HDD), tek HDD veya HDD+ Intel® Optane™ bellek yer alıyor.

HyperX® entegrasyonu: Yıllardır denenen ve başarısı kanıtlanan HyperX®, oyun tutkunlarının yoğun bellek gerektiren oyunlar, görevler ve çoklu görevler için güvenebileceği RAM’i sağlıyor. OMEN Obelisk Masaüstü bilgisayarlarının tümü 32 GB’a kadar HyperX® FURY DDR4-2666 bellek konfigürasyonları ile piyasaya sürülecek. Ayrıca OMEN Obelisk Masaüstü Bilgisayarı, gelişmiş termal dağılım için düşük profilli ısı yayıcı ve bilgisayarın iç kısmı ile uyumlu siyah hatlara sahip asimetrik FURY tasarımı ile ön plana çıkıyor.

Stratejik serinlik: Cihazın üst, alt ve yan kısımlarında yer alan geniş havalandırma bölümleri zemine monte edilen güç kaynağı ve opsiyonel olarak sunulan alt kısımda bulunan çıkarılabilir toz filtresi gibi optimal hava dolaşımını sağlamak için incelikli bir şekilde düşünülerek cihaza yerleştirilmiş unsurlardan faydalanıyor. Serinlik, satış sonrasında ana gövdenin altına eklenebilecek 120 mm fanı veya termal performansı artırmak isteyenler için 120 mm sıvı soğutmalı radyatörü monte etmek için alan ayırarak serinletmeyi bir adım öne taşıyor.

Kişiselleştirilebilir ve düzenli: Programlanabilir RGB ön logo ile sizi en iyi tanımladığını düşündüğünüz rengi ve net EMI koruyucu kaplamaya sahip opsiyonel kırılmaz camlı yan panel ile konfigüre edilmiş sistemler için ekstra ana gövde RGB aydınlatmayı seçin. Opsiyonel olarak sunulan kırılmaz camlı yan panel, gövdenin sıradışı iç aksamının görülebilmesini sağlarken iç aksamdaki parçaların renk tutarlılığı da uyumlu aydınlatma ile birlikte şık ve modern bir iç tasarım sunuyor. OMEN Komut Merkezi, oyun tutkunlarının iki adede kadar aydınlatma alanını kişiselleştirmesine ve beş aydınlatma modeli arasından seçim yapmalarına imkan tanıyor.

OMEN Game Stream: OMEN gücü Android cihazınızda

OMEN Komut Merkezi OMEN ekosisteminin en önemli parçası olmaya devam ediyor. OMEN Game Stream özelliği, oyun tutkunlarının daha büyük ekranlı televizyonlarda oyun oynamaları için OMEN gücünü diğer Windows 10 cihazlara aktarmalarını sağlıyor. OMEN Game Stream’e bu yıl daha sonradan eklenen Android özelliği, oyun tutkunlarının OMEN deneyimini aktarabilecekleri bir dizi yeni cihaz seçeneği sunuyor. OMEN Komut Merkezi tüm OMEN Masaüstü Bilgisayarlarda önceden kurulu olarak yer alıyor ve Ağ Bağlantısı İyileştirme ve Sistem Gereklilikleri gibi yeni birçok özelliği de içeriyor. Ek kişiselleştirme ve performans opsiyonları isteğe göre OMEN dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarda yer alıyor. OMEN Komut Merkezi, OMEN Sequencer Klavye, OMEN Reactor Mouse ve OMEN Mindframe Mikrofonlu Kulaklık gibi en son aksesuarlar için kişileştirme ve ayarlardaki düzenlemeleri de destekliyor.

OMEN Mindframe Mikrofonlu Kulaklık: Yeni iyileştirmelerle şimdi daha fazla serinlik

Mayıs ayında duyurusu yapılan, yakında piyasaya sürülecek OMEN Mindframe Mikrofonlu Kulaklık, HP’nin patentli termo-elektrik tabanlı Frostcap teknolojisi ile dünyanın ilk aktif soğutma teknolojisine sahip mikrofonlu kulaklık seti olarak ön plana çıkıyor. OMEN Mikrofonlu Kulaklık olağanüstü ses kalitesi sunmasının yanı sıra kullanıcının konforu düşünülerek tasarlandı. Asla daha azıyla yetinmeyen OMEN by HP ekibi, lansman öncesinde OMEN Mikrofonlu Kulaklığa eklediği yeni özellikler şöyle:

-Ortam gürültüsünü engelleme

-Gürültü engelleme özelliği ile avantaj sağlamak için “sidetone” ile gerçek zamanlı sesli geribildirim

-Kulağa temas eden kısımlarda kullanılan, yeni daha iyi nefes alabilen kumaş yapısı

OMEN by HP Fiyatlandırma ve Ürünlerin Satışa Sunulması

-OMEN Obelisk Masaüstü Bilgisayarın 899€ başlangıç fiyatıyla Eylül ayında EMEA’da satışa sunulması bekleniyor.

-OMEN Game Stream for Android bu yıl içerisinde ücretsiz olarak Google Play Store’dan indirilebilecek.

-OMEN by Mindframe Mikrofonlu Kulaklığın 199.99€ başlangıç fiyatıyla Ekim ayında EMEA’da satışa sunulması bekleniyor.

