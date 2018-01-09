HTC yeni Vive PRO’yu duyurdu!

Yeni görünüşü ve yeni özellikleriyle HTC Vive PRO bizlerle.

Yeni ve şimdiye kadarki en güçlü sanal gerçeklik gözlüğü olan Vive PRO, dikkat çeken görünüşü ve özellikleriyle bizimle birlikte. Firma yeni tanıttıkları VR gözlüğünü tanıtırken üst seviye bir deneyim yaşamak isteyen VR meraklıları için en iyi yöntemin Vive PRO olduğunu söyledi. Vive Pro’da 615 PPI’de 2880 x 1600 çözünürlük sağlayan çift OLED ekranlar bulunacak. HTC Vive’a göre, yüzde 78’lik bir piksel yoğunluğu kazancı sunan sistemde, Vive’ın 2160 x 1200 ekranına göre yüzde 37’lik bir ÜFE artışı da sağlanmakta.

Daha etkili ve sizi içine alacak bir ses sistemi ve yeni den tasarlanmış bir başlıkla birlikte gözlük ayrıca bizlerin rahatını da düşünmüş. Ergonomik açıdan daha rahat bir biçimde tasarlanmış. Ayrıca HTC hem Vive hem de Vive PRO için yeni bir kablosuz adaptör duyurdu. Bu adaptör de bu senenin üçüncü çeyreğinde piyasada olacak.

Yeni başlığın kısa süre içinde piyasada olması bekleniyor.

Vive PRO için yayınlanan video da oldukça güzel ve etkileyici bir video olduğunu söylemeden geçmeyelim. Videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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