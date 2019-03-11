Hunt: Showdown bu baharda Xbox’ta!

Gönderen - - Genel, Haber , , , ,
0

Crytek’in çok oyunculu FPS ödül avı oyunu konsola geliyor.

Ağustos ayında Crytek, çok oyunculu ödül avı oyunları Hunt: Showdown’ı Xbox Erken Erişime getirmek için Microsoft ile işbirliği içinde olduğunu duyurmuştu. İki firma tarafından, oyuncuların ne zaman erken erişime erişebileceği ise ortak olarak duyuruldu: 2019 Baharı.

Yeni oynanış videosu da oyunculara, Hunt: Showdown oynamanın gerilimini ve çekişmeli tecrübesini hissettirecek. Xbox Erken Erişim hayranlarımıza, geliştirilmekte olan dijital ürünlere göz atıp satın alma, geliştirme sürecinin bir parçası olma ve geliştiricilerin Xbox One oyunlarını en iyi şekilde yapmalarına destek sağlama imkanı sunmakta.

Çıkış tarihi, daha fazla içerik ve oyunun ilerlemesi ile ilgili tüm güncellemelere Discord, Facebook, Twitter, Instagram veya resmi web sitesi https://www.huntshowdown.com/ aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Henüz yorum yok.

Yorum Yapın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

LEVELONLINE

Burası Türkiye'nin en çok satan oyun dergisi LEVEL'ın web sitesi... Site, dergiden bağımsız bir yapıya sahip. Yani site içeriği ayrı, dergi içeriği ayrı...

Her gün onlarca; haber, özel haber, inceleme ve makale yazıyoruz. Her gün güncelleniyoruz. Birçok son dakika haberi de cabası... Tüm bunları Türkiye'nin en tecrübeli oyun editörleri yapıyor.

SON HABERLER

TWITTER

Hunt: Showdown bu baharda Xbox'a geliyor... https://t.co/cqN9hDUjbi https://t.co/MIJ61qsOAK
Türkiye’nin ilk “kadınlara özel” espor etkinliği tamamlandı! https://t.co/3rVHxUbi8w https://t.co/YJqfjoHSIB

Flickr