Hunt: Showdown bu baharda Xbox’ta!

Crytek’in çok oyunculu FPS ödül avı oyunu konsola geliyor.

Ağustos ayında Crytek, çok oyunculu ödül avı oyunları Hunt: Showdown’ı Xbox Erken Erişime getirmek için Microsoft ile işbirliği içinde olduğunu duyurmuştu. İki firma tarafından, oyuncuların ne zaman erken erişime erişebileceği ise ortak olarak duyuruldu: 2019 Baharı.

Yeni oynanış videosu da oyunculara, Hunt: Showdown oynamanın gerilimini ve çekişmeli tecrübesini hissettirecek. Xbox Erken Erişim hayranlarımıza, geliştirilmekte olan dijital ürünlere göz atıp satın alma, geliştirme sürecinin bir parçası olma ve geliştiricilerin Xbox One oyunlarını en iyi şekilde yapmalarına destek sağlama imkanı sunmakta.

Çıkış tarihi, daha fazla içerik ve oyunun ilerlemesi ile ilgili tüm güncellemelere Discord, Facebook, Twitter, Instagram veya resmi web sitesi https://www.huntshowdown.com/ aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

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