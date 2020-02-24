HyperX Pulsefire Dart İncelemesi

HyperX’in Pulsefire serisi fareleri daha önce konuğumuz olmuştu hatırlayacaksınız. Özellikle Pulsefire Pro son derece iddiasız ancak şık tasarımının altına gizlediği piyasanın en hızlı sensörlerinden Pixart 3389 ile beğenimizi kazanmış, Editörün Seçimi ödülünü de bizden kapmıştı. Bu defa karşımızda Pulsefire Dart var, Pro’dan tek farkı da kablolarından kurtulmuş olması değil.

Tasarım

Öncelikle Pulsefire Dart tamamen yeni bir tasarım. Orta boyutlu, sağ el için dizayn edilmiş ve 110 gramlık ağırlığıyla da yine orta sıklette seyreden bir ürün. Üründe iki bölge (tekerlek ve logo) RGB aydınlatma kullanılmış, ortada NGenuity yazılımı üzerinden maksimum beş ayrı DPI değerine ayarlanabilen (Standart olarak 800/1600/3200dpi) bir adet fonksiyon düğmesi ve sol tarafta da iki adet ulaşılması kolay, ergonomisi yüksek düğme bulunuyor. Bu düğmeler oldukça tok bir tıklama hissine sahip. Ürünün en ayırt edici tasarım özelliği için de bu kısma bakmak gerekiyor. HyperX bu bölgede suni deriden yapılma, yastıklı el destekler kullanmış. O kadar rahatlar ki daha önce neden denenmemiş dedik kendi kendimize. İnsana günlük kullanımda sürekli bir sıkma isteği yaşatıyor, yalan söylemeyelim. Kısaca çok beğendik.

Teknik Özellikler

Pulsefire Dart bu sade ama şık tasarımının altında da hayli etkileyici özelliklerle geliyor. Üründe kullanılan Pixart 3389 sensör piyasanın en hızlısı değilse bile en hızlılarından birisi. 16000dpi’a kadar hassaslığı ayarlanabiliyor, 450 IPS hız ve 50G hızlanma değerlerine sahip. NGenuity yazılımı altından DPI ayarları, RGB konfigürasyonu, batarya şarj durumu ve pil ömrü ile ayarları yapabiliyorsunuz.

Dart’ın en önemli özelliklerinden birisi de Qi kablosuz şarjı destekliyor olması. HyperX’in henüz ülkemizde satışa sunulmayan ChargePlay Base (60$)kablosuz şarj istasyonuyla şarj edebileceğiniz ürün tam şarjda 50 saate kadar dayanabiliyor. Kablolu şarj ve bağlantı için Type-C kullanıldığını da belirtelim. Bu arada maalesef 2.4Ghz kablosuz adaptörü fare üzerinde taşınamıyor. Menzilini ve sinyal değerini artıran kablosu da pakete dahil ve desktop makinede bu uzatma aparatını kullanmadığımız zaman ufak tefek kesintiler yaşadık, açıkçası beklemiyorduk.

Sonuç

Ürünün PC, Mac, PS4 ve Xbox One’da kullanabilmek mümkün. NGenuity yazılımı ise sadece PC üzerinden çalışmakta. Fiyatı da rakipleriyle aynı düzeyde denilebilir. Dart’ı 715 TL’den başlayan fiyatlarla bulmak mümkün.

Kürşat Zaman

PUAN: 90

KARAR

+Ergonomik tasarım

+Yüksek performans

+Kablosuz şarj desteği

+Type-C şarj kablosu

-Uzatma adaptörü kullanılmadığında desktop kablosuz performansı düşüyor