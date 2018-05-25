HyperX üç tane 2018 Red Dot ödülü kazandı

HyperX Oyuncu Ekipmanları, Oyunculara Yönelik Ürün Tasarımı Kategorisinde Red Dot Ödüllerini Topladı

Kingston Technology Company Inc’in oyunculara yönelik bölümü olan HyperX, HyperX Cloud FlightTM kablosuz oyuncu kulaklığının, HyperX Pulsefire SurgeTM RGB oyuncu mouse’unun ve HyperXTM Alloy Elite RGB oyuncu klavyesinin, ürün tasarımı kategorisinde 2018 Red Dot ödülü kazandığını duyurdu. Bu ödüllerle HyperX, oyun sektöründe üst üste iki yıldır tasarım alanındaki liderler arasında yer alıyor.

CES 2018’de duyurulan HyperX Cloud Flight kablosuz oyuncu kulaklığı, sahip olduğu tasarımla Red Dot ödülüne layık görüldü. Kullanıcı rahatlığı göz önünde bulundurularak tasarlanan Cloud Flight, 30 saate kadar pil ömrü sunuyor. Bu süre oyunculara yönelik ürün piyasasında sunulan en uzun pil ömrü. Kapalı ve 90 derece dönebilen kulak bölümü ve HyperX hafızalı köpüğe sahip olan Cloud Flight, 50mm sürücüler ve 2.4 GHz yayın özelliğiyle oyunlarda etkileyici bir ses deneyimi oluşturuyor.

Red Dot ödülü kazanan HyperX Alloy Elite RGB oyuncu klavyesi ise sahip olduğu farklı özelliklerle dikkat çekiyor. Bunlar arasında renk ayarı yapma imkanı sunan NGenuity™ yazılımı da yer alıyor. Oyuncular üç farklı aydınlatma profilini klavyenin dahili belleğine kaydederek bu profilleri istedikleri her yerde kullanabiliyor. Sağlam çelik bir yapıdaki Alloy Elite RGB özel medya düğmelerine, ses ayarı için döndürülebilen büyük bir düğmeye, parlaklık, aydınlatma efektleri, oyun modu için hızlı erişim tuşlarına ve geçiş olanağı sunan USB 2.0 girişine sahip.

Ürün tasarımı kategorisinde ödül kazanan HyperX Pulsefire Surge RGB oyuncu mouse’unda beş adet özelleştirilebilir DPI ayarı bulunuyor. Oyuncular kendi tarzlarına göre 16.000 DPI’a kadar ayar yapabiliyor. Dahili bellek sayesinde kullanıcılar, aydınlatma ayarlarını ve efektleri üç farklı profile kaydedebiliyor, istedikleri yerde bu profilleri kullanabiliyor. 360 derecelik RGB ışık çemberini HyperX NGenuity yazılımıyla özelleştirmek mümkün. Sensör performansı ayarları, makrolar ve DPI ayarları gibi gelişmiş özelleştirme araçları da bulunuyor.

“Üç kategoride Red Dot Design ödülü kazandığımız için gururluyuz.” diyen HyperX Ürün Yönetimi Müdürü Baron Lee, sözlerine şöyle devam etti: “Tasarımdaki başarımızı, en iyi oyun aksesuarı markası olma hedefine ulaşmak için özenle çalışan HyperX ürün tasarım ekibine borçluyuz.”

Bir ulslararası tasarım yarışması olan Red Dot Ürün Tasarım Ödülleri 1955’ten bu yana düzenleniyor. Tüm dünyadan üreticiler ve tasarımcılar en iyi ürünlerini 48 farklı kategoride değerlendirmeye sokuyor. Katılımcıları değerlendiren jüri yalnızca en kaliteli tasarımları Red Dot Tasarım Ödülü’ne layık görüyor.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor…