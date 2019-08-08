HyperX’in oyuncu canavarı n11.com’da ön siparişte

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HyperX Cloud Alpha Gold ile oyuna dahil olun

Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformu n11.com, oyun tutkunlarının talepleriyle geliştirilen HyperX’in Cloud Alpha kulaklık serisinin yeni üyesi Cloud Alpha Gold’u ön siparişe açtı. Dünya lansmanı 12 Ağustos’ta yapılacak olan yeni oyuncu canavarı, çift odalı sürücü tasarımı ile gürültüyü azaltarak, oyun keyfini ikiye katlıyor.

Oyun esnasında orta ve yüksek seslerden bas frekanslarını ayırıp, daha hatasız ve pürüzsüz bir deneyim vadeden ürün, genişletilen ödüllü kafa bandı ile kullanıcısına üst düzey konfor sunuyor. Dayanıklı altın rengi kasası, gürültü önleyiciye sahip mikrofonu ile dikkatleri üzerinde toplayan Cloud Alpha Gold, kablo üzerindeki ses kontrolleriyle de kullanıcısının oyun esnasında hareket olanağını artırıyor.

TeamSpeak ve Discord özellikleriyle ses kalitesinden ödün vermeyen ürün; bilgisayar, PS4, Xbox One ve 3,5 mm’lik bağlantı noktası bulunan tüm platformlarla uyumlu olarak çalışıyor. Cloud Alpha Gold, 699 TL’lik fiyat etiketiyle n11.com’da oyun tutkunlarını bekliyor.

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