HyperX’ten iki yeni SSD

HyperX’in FURY RGB ve SAVAGE EXO SSD’leri oyunların hızını en üst düzeye taşıyor ve bilgisayarları renklendiriyor

Kingston® Technology Company Inc‘in oyunculara yönelik bölümü olan HyperX®, HyperX® FURY RGB SSD ve HyperX® SAVAGE EXO SSD modellerini piyasaya sürüyor. Oyunlarının daha hızlı ve akıcı bir şekilde yüklenmesini isteyen oyuncular için geliştirilen FURY RGB SSD, aynı zamanda daha fazla renk ve LED aydınlatma sunarak oyun sistemlerini canlandırıyor. Performanslı bir harici SSD olan Savage EXO SSD ise uygulamaları saklamak ve doğrudan hızla çalıştırmak için kullanılıyor. Her iki SSD’de de güç verimliliği ve dayanıklılık için 3D NAND teknolojisinden yararlanılıyor. Ürünler, 7200 RPM’lik bir sabit sürücüden 10 kat daha yüksek okuma ve yazma hızları sunuyor.

“HyperX olarak, farklı kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan yüksek kaliteli ve yenilikçi depolama çözümleri geliştirmek için çalışıyoruz.” diyen HyperX SSD İş Birimi Müdürü Ariel Perez, 3D NAND teknolojisine sahip yeni HyperX FURY RGB SSD ve SAVAGE EXO SSD ile HyperX SSD serisinde olağanüstü performanslı ürünler sunmaya devam ettiklerini söylüyor.

Yeni HyperX FURY RGB SSD ve HyperX SAVAGE EXO SSD; oyunculara, hız aşırtma (overclocking) tutkunlarına ve sistem kurucularına yüksek performanslı depolama çözümleri sunuyor. Bu çözümler, oyun uygulamalarının aşağıdaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak tasarlanıyor:

Gelişmiş Görsel Deneyim: FURY RGB SSD; oyun ve hız aşırtma PC’lerinde ve kullanıcıların kendi kurdukları sistemlerde, 550 MB/s okuma ve 480 MB/s yazma hızlarının1 yanında özelleştirilebilir dinamik RGB aydınlatma efektlerine2 sahip etkileyici bir ışık çubuğu ile gelişmiş bir görsel deneyim sunuyor. RGB aydınlatmaya destek veren anakartlar ve birçok RGB cihazıyla3 uyumlu olan FURY RGB SSD, sistemdeki diğer bileşenlerin RGB efektleriyle senkronizasyonunun sağlamak için papatya dizilimiyle bağlanabiliyor. FURY RGB SSD; 240 GB, 480 GB ve 960 GB kapasite seçenekleriyle geliyor.4 Ürün tek başına bir RGB SSD olarak veya USB 3.0 kutusu, 3,5” yuvası, montaj vidaları, RGB kablosu, SATA veri kablosu, USB 3.1 Type A’dan mini-USB’ye geçiş kablosu ve sabit sürücü klonlama yazılımından oluşan bir yükseltme kitiyle birlikte satılıyor.

Hızlı Harici Depolama: SAVAGE EXO SSD; oyun yedeklemeye, video düzenlemeye ve hızlı depolamaya ihtiyaç duyan uygulamalarda kullanılmaya uygun; hızlı bir harici depolama çözümü arayan kullanıcılar için geliştiriliyor.500 MB/s okuma ve 400 MB/s yazma hızlarına1 ulaşan SAVAGE EXO SSD, Windows ve Mac bilgisayarlara kolayca bağlanabilmesinin yanı sıra USB 3.1 Gen 2 üzerinden XBOX One ve PS4 ile de uyumlu olarak çalışabiliyor.56 gram ağırlığındaki SAVAGE EXO SSD, ince ve kompakt tasarımı sayesinde rahatlıkla taşınabiliyor, böylece istediğiniz yerde hızlı depolama ve veri aktarımı için mükemmel bir çözüm haline geliyor. Mevcut oyun konsollarında yükleme sürelerini yüzde 20’ye kadar azaltan6 ürün 480 GB ve 960 GB kapasite seçeneklerine sahip4.

HyperX “We’re All Gamers” sloganını ciddiye alıyor. İster amatör isterse de profesyonel bir oyuncu olsun, tasarlanan her bir oyuncu bellek ürünü, kulaklık, klavye, mouse veya mousepad ile beklentileri aşmayı hedefliyor.

HyperX FURY RGB SSD Teknik Özellikleri:

Arayüz: 2.5”

Arayüz: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) ile geriye dönük uyumlu

Kapasiteler: 240GB, 480GB, 960GB

Kontrolcü: Marvell 88SS1074

NAND: 3D TLC

Sıralı Okuma/Yazma:

240GB-960GB — 550/480MB/s’ye kadar

Güç Tüketimi:

0,2 W Boşta / 0,6 W Ort. / 1,2 W (MAKS.) Okuma / 2,5 W (MAKS) Yazma

Boyutlar: 100,14 mm x 69,85 mm x 9,5 mm

Çalışma sıcaklıkları: 0°C~70°C

Depolama sıcaklıkları: -40°C~85°C

Ağırlık:165 g

Çalışırken dayanabileceği titreşim: En fazla 2,17G (7-800Hz)

Çalışmazken dayanabileceği titreşim: En fazla 20G (10-2000Hz)

Beklenen kullanım ömrü: 1 milyon saat MTBF

Toplam Yazılan Byte (TBW)8

240GB — 120TB

480GB — 240TB

960GB — 480TB

HyperX SAVAGE EXO Teknik Özellikleri:

Arayüz: USB 3.1 Gen 2 Type C

Kapasiteler: 480GB, 960GB

NAND: 3D TLC

Sıralı Okuma/Yazma: 480GB-960GB — 500/480MB/s’ye kadar

Güç Tüketimi: 5v 900mA

Boyutlar: 123,82mm x 48,61mm x 10,24mm

Çalışma sıcaklığı: 0°C~70°C

Depolama Sıcaklığı: -40°C~85°C

Ağırlık: 56g

Çalışırken dayanabileceği titreşim: En fazla 2.17G (7-800Hz)

Çalışmazken dayanabileceği titreşim: En fazla 20G (10-2000Hz)

Beklenen Kullanım Ömrü: 1 milyon saat MTBF

