HyperX’ten oyun yayıncıları için özel mikrofon: QuadCast

Kingston Technology Company’nin oyunculara yönelik bölümü olan, oyunculuk ve e-spor alanlarında lider HyperX, yayın ve ses kaydı için tasarlanan HyperX QuadCastTM mikrofonu duyurdu. Titreşim önleyici bir askıyla birlikte gelen HyperX QuadCast, dört adet kutup dizilimi tercihi, kazanım kontrolü ve dahili pop filtresi gibi özelliklere sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Üzerine dokunarak sesi kapatılabilen condenser mikrofon, bu durumdayken kırmızı LED ışıklarını da söndürüyor.

USB üzerinden net ve tutarlı ses yakalayabilen HyperX QuadCast, esnek kullanım için stereo, çok yönlü, kardiyot ve çift yönlü olmak üzere dört farklı kutup dizilimi sunuyor. Condenser mikrofon özelliği taşıyan cihazda ayrıca daha net ses kalitesi için gürültüyü azaltan dahili bir pop fitresi bulunuyor.

Titreşim önleyici bir askıya sahip olan QuadCast, hızlı kazanım kontrolü imkanı sunuyor. Mikrofonun aldığı sesleri canlı olarak dinleyebilmek için de bir adet 3,5 mm kulaklık çıkışı yer alıyor. Birden fazla cihazda görüşme programlarıyla uyumlu olan QuadCast mikrofon Discord ve TeamSpeak sertifikalarına da sahip. Ürünle birlikte gelen askı 3/8” ve 5/8” yuvalara sığabiliyor ve çoğu ayak ve kola uyum sağlıyor. Quadcast mikrofon; PC, PlayStation 4 ve Mac kullanan profesyonel ve gelecek vadeden yayıncıların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanıyor.

HyperX Global Ses İş Birimi Müdürü Tyler Needles, “HyperX yıllar içinde oyun denilince akla ilk gelen markalardan biri haline geldi. Durmaksızın çalışarak oyuncular için yüksek performanslı bir ürün serisi oluşturduk. HyperX QuadCast mikrofon ile ekibimiz oyuncular, yayıncılar ve sunucular için gösterdiği çabayı sürdürmeye kararlı olduğunu gösterdi.”

HyperX QuadCast mikrofon, HyperX’in perakende ve e-ticaret mağaza ağında 139,99 $ fiyatla bulunabiliyor.

HyperX QuadCast Teknik Özellikleri:

Mikrofon

Güç tüketimi: 5V 125mA

Örnek/bit hızı: 48kHz/16-bit

Öğe: Elektret kondansatörlü mikrofon

Kondansatör türü: Üç adet 14 mm kondansatör

Kutup dizilimi: Stereo, Çok Yönlü, Kardiyot, Çift Yönlü

Frekans tepkisi: 20Hz – 20kHz

Duyarlılık: -36dB (1V/Pa 1kHz’de)

Kablo uzunluğu: 3m

Ağırlık:

-Mikrofon: 254g

-Darbeye dayanıklı askı ve stant: 364g

-USB kablosuyla birlikte toplam: 710g

Kulaklık Çıkışı

Özdirenç: 32 Ω

Frekans tepkisi: 20Hz – 20kHz

Maksimum güç çıkışı: 7mW

THD: ≤ 0.05% (1kHz/0dBFS)

SNR: ≥ 90dB (1kHZ, RL=∞)

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