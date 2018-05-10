İnceleme: HyperX Cloud Alpha

HyperX’ten hem oyunculara hem de yolda müzik dinlemek isteyenlere hitap edebilecek bir kulaklık.

HyperX’in kulaklık ailesi gitgide genişlerken bu ay sayfalarımıza yine oyunculara özel olarak tasarlanan, ancak yolda müzik dinlerken de son derece rahat kullanım sunan hafif ve başarılı bir modeli, Cloud Alpha’yı konuk ettik.

50mm’lik HyperX çift odalı sürücülerin etrafında tasarlanan kulaklık Stereo ve haliyle 3.5mm jack girişine sahip. Böylece hem PC hem de konsollarda rahatlıkla kullanılabiliyor, üstelik şık ve küçük tasarımı sebebiyle uzun yola da uygun. Ürünün örgülü kulaklık kablosu iki parça halinde ve toplamda 3 metreden uzun. Bu kabloyu sağa sola takmamak için de isterseniz 1.3 metre uzunluğundaki ana kabloyu kullanabiliyorsunuz.

Kulak yastıklarına entegre edilmiş metal bir gövdeye sahip olan Cloud Alpha 298 gramlık ağırlığı ve yumuşacık kulak yastıkları ile hayli konforlu bir ürün. Hayli esnek yapıdaki kulaklık ne başınızı sıkıyor ne de kulaklarınızı terletiyor. Kullanmadığınız zamanlarda yeterli performans sunan mikrofonu çıkartabiliyor olmanız da cabası.

Daha önce de söylediğimiz gibi üründe yapısal olarak herhangi bir 7.1 ses desteği bulunmuyor. HyperX’in ayrıca satışını yaptığı 7.1 Surround adaptörünün fiyatı ise 30 dolar civarında ve Cloud Alpha’yı ses sanallaştırma sisteminin yardımıyla bambaşka bir seviyeye çıkartıyor. Bunun dışında tıpkı Cloud Revolver gibi Cloud Alpha’nın da ses kalitesi mükemmel. Özellikle kendi fiyat düzeyinde en iyiler arasına adını rahatlıkla yazabiliriz.

Neticede Cloud Alpha performans ve kalite konularında kesinlikle sınıfının en iyilerinden biri, üstelik saatler süren kullanımlarda bile oyuncuyu yormuyor. Maalesef rakiplerinin üzerindeki fiyatı ve 7.1 ses desteğinin eksikliği oyuncuların bir kısmının kafasını karıştırabilir. HyperX Cloud Alpha piyasada 480 TL civarına bulunabiliyor.

NOT: 80

KARAR

+Başarılı ses performansı

+Oldukça hafif

+Göze hoş gelen tasarım

+Konforlu kullanım

-Fiyatı rakiplerinin üstünde

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