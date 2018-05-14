İnceleme: Logitech G513 Carbon

Logitech’ten LIGHTSYNC desteğiyle şık bir mekanik klavye.

Geçtiğimiz ay incelediğimiz G413 modeli gerek performansı gerekse abartısız ama şık tasarımıyla beğenimizi kazanmıştı. Logitech’in yeni ürünü olan G513 ise küçük kardeşinin başarılı özelliklerini alarak üzerine yenilerini ekleyen bir model. Ürün ilk bakışta fazlasıyla G413’ü andırıyor ancak tek renk ışıklandırma sunan kardeşinin aksine 16.8 milyon renk destekleyen RGB aydınlatmalı tuşlar kullanılmış. Logitech Gaming Software üzerinden bu ışıklandırmaya istediğiniz gibi müdahale edebilmeniz mümkün.

G513’ün en önemli özelliklerinden birisi ise LIGHTSYNC özelliği. Bu özellik sayesinde 300’den fazla oyun için ışıklandırma profilleri oluşturmak mümkün oluyor ve şimdiye kadarki en görkemli RGB gösterilerinden birisine tanık oluyoruz. G513’te kullanılan LIGHTSYNC’in G502 oyuncu faresi ve G560 PC oyun hoparlörü gibi pek çok diğer model ile senkron olarak çalışabildiğini ekleyelim. Üründe tıpkı G413’te olduğu gibi 5ms tepki süresine sahip, mekanik

Romer-G anahtarlar kullanılıyor ancak bu defa iki farklı seçeneğimiz var. G413’te kullanılan modeli basitçe Romer-G Linear olarak adlandırmak mümkünken, yeni Romer-G Tactile tipi anahtarlar FPS tipi oyunları sevenlere hitap ediyor. Dokunsal Tuşlama özellikli bu anahtarlar daha hassas ve akıcı bir oyun deneyimi sunmakta.

G513 de tıpkı kardeşi gibi safkan, abartısız ve şık bir oyun klavyesi. Bu modelde kullanılan kol desteği de hafızalı köpük kullanılması sayesinde oldukça rahat bir kullanım vadediyor. Ayrıca klavyenin yanında bir tuş sökme aparatı ve WASD kısmı için de daha yüksek kavrama ve hissiyat sağlayan 12 adet ilave tuş geliyor, tıpkı G413 gibi. G513 Carbon son derece yetenekli ve başarılı bir klavye. Biz bu incelemeyi hazırladığımız sırada Türkiye satış fiyatı henüz belirlenmemişti ancak ürünü yurt dışında 149$’a edinebiliyoruz ki bu rakam G613 ile aynı. Bu da onu +550 TL seviyesine oturtacak gibi gözüküyor.

KARAR

+Bağımlılık yaratan Romer-G anahtarlar

+LIGHTSYNC teknolojisi

+Ek tuş takımı

+Şık tasarım

–Fiyat düzeyi yüksek

–mod tuşlarının olmaması kimi oyuncuları rahatsız edebilir.

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