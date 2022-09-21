İnceleme: MSI Force GC30 V2

MSI’nın Force GC30 gamepadlerinin ilk modelini incelememizin üzerinden neredeyse dört sene geçmiş.

İncelediğimizde oldukça beğendiğimiz V1’in artık yaşını başını aldığı bir sürpriz değildi ve MSI geçtiğmiz günlerde aynı tasarımı koruyarak, ufak tefek ama yerine değişikliklerle ürünün V2 versiyonunu piyasaya sundu, tabii ki yine rekabetçi bir fiyata.

MSI Force GC30 V2 tasarım anlamında eski V1’in ana hatlarını aynen koruyor. V1’den farklı olarak şahane gözüken, beyaz bir versiyonu olduğunu da belirteyim. Bizim siyah renkteki test ürünümüzün V1’den farklarına bakarsak, analogların altındaki MSI kırmızısı tonların yerini gri, daha sade bir tona bıraktığını söylememiz gerekiyor. Ayrıca ön kısımda plaka gibi duran MSI yazısı da gamepadin gövdesiyle daha uyumlu bir yapıya kavuşturulmuş. Bir diğer değişiklik de uzun kullanımda çok daha konforlu olan, kauçuk avuç desteklerinin deseni. Balıksırtı deseni sayesinde eskisisinden daha rahat bir kullanım mümkün.

GC30 V2 tıpkı eski modelde olduğu gibi Xbox, PS ve Switch desteği olmada geliyor. PC ve Android’de kullanılabilen ürün PC için 2 metre, Android içinse 30cm’lik bir kablo pakete dahil. Kablosuz bağlantı adaptörü büyük sayılmaz ama yine de -haliyle- gamepad’in bir yerlerinde saklamak mümkün olmamış.

Farklı bağlantı modları da var, ön kısımdaki ışıklar ve arka kısımdaki tablo sizi yönlendiriyor ama bana sorarsanız Default moddan ayrılmayın. Bu şekilde hiçbir oyunda problem yaşamadım oldu da bazı oyunlarda problem yaşarsanız, çalışma modunu değiştirebilirsiniz. Son olarak, ürünün halen USB 2.0 Type-A ile bağlandığını belirteyim.

Teknik kısımda da bazı değişiklikler var. Öncelikle MSI analog kolların encoderlarını daha hassas olanlarla değiştirmiş ve tetikleri de 256 farklı seviyeyi ayırt edecek şekilde, daha hassas anahtarlarla donatmış. Mekanik olmayan, rubber dome tuşların kullanıldığı üründe D-PAD için iki farklı seçenek var. Ben oval olandan oldukça memnun kaldım ama daha geleneksel zevkleriniz varsa, klasik + şeklindeki D-PAD’i kullanabilirsiniz. Tetikler ve analog tuşlar biraz ortanın serti diyebileceğim kıvamda, ben çok beğendim, yorucu da olmadı. Tuşların kullanım ömrü ise 2 milyon tıklama.

Bu arada V1’deki sert plastik malzemenin değiştiğini söyleyemem, en azından öyle hissetmedim ama verdiği his yeterince kaliteli. 215 gram ile GC30 V2’nin son derece hafif bir gamepad olduğunu da belirteyim. Çift titreşim motoru ve 600mA bataryaya sahip olan ürünün kullanıma göre 8 saate kadar pil dayanımı vadettiğini ve buna oldukça yakın değerler elde ettiğimizi de son olarak not alalım.

V2 neticede ufak ama yerinde değişiklikler ile özellikle PC tarafında iddialı bir ürün olacaktır. Haptik kontrollere sahip olmasa da 900 TL civarındaki fiyatıyla rakipleri (Xbox Controller ve Razer Wolverine V2) ile arasında çok ciddi fark koymayı başarabilmiş, kaliteli, dayanıklı bir ürün arayan oyuncuların ilgisi çekecek bir gamepad.

Kürşat Zaman

NOT: 84

+Fiyat/performans oldukça başarılı. Ekstra D-PAD kapağı. Android desteği. Uzun batarya dayanımı. Konforlu ve hafif

-USB Type-A kullanıyor. Konsol desteğine sahip değil.