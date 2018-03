İngiltere’de Sea of Thieves fark yarattı.

İngiltere’de haftalık satış rakamları açıklandı ve Sea of Thieves birinci sırada yer alıyor.

Son zamanlarda adından çokça söz ettiren “Sea of Thieves” beklenildiği üzere satış listelerinin en üstünde yer alıyor. Korsanlığı bize iliklerimize kadar hissettiren oyun İngiltere’de haftalık en çok satanlar listesine de şimdiden girişini yaptı.

Listenin kalanında ise “A way Out” ikinci sırayı alırken, Assassin’s Creed Rogue Remastered’da dördüncü sırayı alıyor. Her zamanki gibi “GTA 5” de listede yer alıyor.

İşte listenin tam hali:

1. Sea of Thieves

2. A Way Out

3. Ni No Kuni 2

4. Assassin’s Creed Rogue Remastered

5. FIFA 18

6. Burnout Paradise Remastered

7. Grand Theft Auto 5

8. EA Sports UFC 3

9. Mario Kart 8 Deluxe

10.Super Mario Oranges

