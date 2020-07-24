İninal’in ana sponsor olduğu Valorant Turnuvası başlıyor

İninal, Üniversite Espor Birliği ve Türkiye Espor Federasyonu destekleri ile gerçekleşen Valorant Turnuvası’nın ana sponsoru oldu. Üniversite Espor Birliği’ne dahil 130’dan fazla üniversitenin davet edildiğiturnuva kapsamında toplamda 9 bin TL’lik ödül dağıtılacak.

İninal, 25-27 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek olan VALORANT Turnuvası’nın ana sponsoru oldu. Üniversite Espor Birliği (ÜEB) ve Türkiye Espor Federasyonu (TESFED) destekleri ile gerçekleşen turnuvaya ÜEB kapsamındaki 130’dan fazla üniversite davet edildi. 25-26 Temmuz hafta sonunda ön eleme ve play off aşamalarının oynanacağı turnuvanın final ve üçüncülük maçları ise 27 Temmuz Pazartesi günü ünlü sunucuların katılımları ile Twitch üzerinden yayınlanacak.

Toplam ödül havuzunun 9 bin TL olduğu VALORANT Turnuvası’nda birinci olan takıma 3 bin TL, ikinci takıma bin 500 TL, üçüncü takıma ise 500 TL ödül verilecek. Ayrıca tüm katılımcılar ödül havuzundan faydalanabilecek.