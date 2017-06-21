Injustice 2 profesyonel oyuncusundan ders niteliğinde Joker oyunu

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Eğer bir oyunu tüm detayları ile biliyorsanız, oynadığınız karakterin veya pozisyonun ne olduğu hiç önemli değil. Akıllıca ve iyi oynayan daima kazanabilir. Injustice 2 oyuncusu Dominique “SonicFox” McLean bunu Joker ile gayet güzel kanıtladı.

Dövüş oyunları turnuvası Community Effort Orlando’da Injustice 2’yi domine etmeye devam eden SonicFox, yarı finalde bir başka ünlü oyuncu Forever King ile karşılaştı. SonicFox, favori seçimi Batman’i oyuna süren Forever King’i ve izleyicileri şaşırtarak kağıt üstünde kaybetmesi büyük ihtimal olan Joker seçimini yaptı. Hiç kimse böyle bir şey beklemiyordu, SonicFox zoru başardı ve 3-0’lık temiz bir galibiyete ulaştı. İşte yaptığı harika kombolardan biri:

Injustice 2’nin çıkış tarihi üzerinden bir ay geçerken oyuncular hala yeni karakterler ve onların güçlü yanlarını keşfetmeye devam ediyor. Şu sıralar Black Adam, Atrocitus ve Deadshot ilk sıraları oynarken, Joker hala hayal kırıklığı olmaya devam ediyor. SonicFox’a hiç aldanmayın. Bu seviyedeki bir oyuncu bu kadar oyun bilgisi ile en kötü karakteri bile çok güçlü gösterebiliyor. Çünkü karşısına alacağınız karakterleri de kitap gibi okuyabiliyor.

Tabii bu Joker gibi karakterlerle kazanamazsınız anlamına gelmiyor. Yine dediğimiz gibi yeterli oyun bilgisi ile her şey mümkün. Doğru kombolar ile rakibe hamle fırsatı bile vermeden eli alabilirsiniz.

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