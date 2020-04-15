Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu ekipmanları alanında faaliyet gösteren teknoloji markası Monster Notebook, güç ve performanstan vazgeçmeyen oyun tutkunları için geliştirdiği yeni 10. nesil Intel Core işlemcili bilgisayarlarını Türkiye’de satışa sundu. Türkiye’nin müşteri memnuniyeti yüksek bilgisayar markası Monster Notebook, yine kullanıcılarına ilk ve en yeni teknolojileri sunmaya devam ediyor. Yüksek performansa ihtiyaç duyan profesyonellere ve kesintisiz oyun deneyimi yaşamak isteyen oyun tutkunlarına yönelik ürünler geliştiren Monster Notebook, Intel 10. nesil işlemcili yeni modellerini tüm dünya ile aynı anda Türkiye’de tüketicilerin beğenisine sundu. Tüm oyunlarda ve yüksek performans gerektiren tüm uygulamalarda maksimum güç elde etmek için tasarlanan Intel 10. nesil i5 10300H ve i7 10750H işlemcili yeni modeller, özelleştirilebilen seçenekler ile bugün Monster online mağazasında yerini aldı.

Intel 10. nesil işlemcili yeni Monster Notebook’larda, Nvidia’nın GTX ve RTX yeni seri grafik kartları yer alıyor

Nvidia’nın GTX ve RTX yeni seri grafik kartlarının kullanıldığı bilgisayarlar, DLSS 2.0 teknolojisi ile kullanıcıya üstün görüntü kalitesi sunuyor. RTX ekran kartlarındaki yeni teknolojiler oyun performansında mükemmellik vadediyor.Geniş kapasiteli mekanik diskler, SSD depolama birimleri, yüksek kapasiteli RAM’ler, gelişmiş Wi-Fi 6 seçeneği, yüksek ses çıkış gücüne sahip hoparlörler, zengin bağlantı noktaları, Monster oyun laptopları için varsayılan özellikleri temsil ediyor. Monster Notebook’un Intel 10. nesil işlemcili yeni modelleri de diğer tüm modeller gibi satın alma aşamasında özelleştirilebilir donanım konfigürasyonu seçeneği ile kullanıcı beklentilerine en uygun özelliklerde satın alınabiliyor.

İlk 30 gün içinde ekranda oluşabilecek ölü piksellere karşı panel değişimi garantisi ve çalıştırılamayan yazılım olursa ilk 15 gün içinde iade garantisi bulunan bu ürünler, diğer Monster Notebook’lar gibi iki yıl garanti ve ömür boyu süren 6 ayda bir ücretsiz bakım garantisi ile satışa sunuldu.

Türkiye’nin ilk Intel 10. nesil işlemcili canavarlarından birine sahip olmak için www.monsterbook.com.tr adresine ulaşabilirsiniz.