Intel ESL Türkiye Şampiyonası MediaMarkt’ın desteğiyle gerçekleşti

Tüm dünyadaki e-sporseverlerin yakından takip ettiği Intel ESL’nin Türkiye Şampiyonası’nın Final Maçı 11 Kasım Pazar günü, Volkswagen Arena’da gerçekleşti. Oyun dünyasının yıldızlarının CS:GO’da tüm yeteneklerini gösterdiği ve her bir takımın Türkiye’nin en iyisi olmak için çabaladığı turnuvanın kazananı, rakibini 2-0’la mağlup eden Arena Bulls oldu. Yaklaşık 3000 kişinin tribünlerden tanıklık ettiği etkinlik, Twitch’ten de tüm dünyaya canlı olarak yayınlandı. Büyük bir heyecana sahne olan final maçının izleyicileri arasında ise Youtube ve Twitch dünyasının ünlü yıldızları da vardı.

MediaMarkt GameZone’larda “Oyun Keyfi” Bir Başka

Binlerce oyunseverin tribünlerden tanıklık ettiği turnuvanın final gününde MediaMarkt’ın katılımcılara özel sürprizleri de oldu. Final heyecanın yaşandığı Volkswagen Arena’da MediaMarkt’ın kurduğu GameZone’larda ziyaretçiler“oyun keyfi”ni yaşadı. Sunduğu bol çeşit ve rakipsiz fiyatlarla oyunseverlerin de vazgeçilmez adresi olan MediaMarkt’ın stantları, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Intel ESL’nin zorlu geçen eleme süreci

Oyuncular, oyun dünyasını bir araya getiren turnuvanın finallerine gelmek için uzun ve zorlu bir süreç geçirdi. Intel ESL’nin ilk etabı için düzenlenen açık elemelere 450’den fazla takım katıldı. Dileyen her oyuncunun takımlarıyla beraber katılabildiği turnuvanın açık elemelerinde başarılı olan ilk 8 takım bir üst tura yükseldi. Geçtiğimiz sezonun en başarılı 4 takımıyla eşleşen ilk elemenin başarılı 8 takımı; 11 ve 12 Ağustos tarihlerinde Intel ESL Türkiye Şampiyonası Ligi’ne katılan takımlardan biri olmak için mücadele etti. Zorlu geçen 7 haftanın sonunda ise finallere kalan 4 takım, MediaMarkt’ın desteğiyle gerçekleşecek olan finallere katılma hakkı kazandı.

Intel ESL Türkiye Şampiyonası ve MediaMarkt’ın desteğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Intel Türkiye Perakende Satış Direktörü Koray Yıldız “Türkiye’de e-spor sektörünün gelişmesine destek vermek ve yetenek havuzunun oluşmasına katkı sağlamak amacıyla başlattığımız Intel ESL Türkiye Şampiyonası’nin iki yıldır resmi sponsoru olan MediaMarkt’in sektöre verdiği destekten dolayı çok mutluyuz. Intel olarak, bu iş birlikteliği sonucunda oyuncuların en yeni teknolojilerle daha iyi deneyimler yaşamasını sağlamanın yanında dünya çapında başarılara imza atacak takımların oluşmasına destek vermenin heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor…