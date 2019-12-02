İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Oyun Tasarımı İçin Geri Sayım Başlıyor

Her yıl Dünya’nın birçok bölgesinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ve farklı disiplinlerden, karma profile sahip oyun geliştiricilerini buluşturan GGJ’20, 31 Ocak-2 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul Aydın Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. İstanbul Aydın Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde, Dijital Oyun Tasarımı Bölümü ile Çizgi Film ve Animasyon Bölümü tarafından bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilecek olan etkinlik, Türkiye’nin birçok yerinden oyun tasarımına ilgi duyanları bir araya getirecek.

‘Yenilik, İşbirliği, Tecrübe’ sloganıyla yola çıkan Global Game Jam, dijital oyunların bir yandan yaratıcı bir faaliyet alanı, diğer yandan yazılım ve donanım odaklı bileşenler olduğunu göz önünde bulundurarak nitelikli insan kaynağı ve teknik beceri gerektiren dijital oyun tasarımına dikkat çekebilmek için bu alanda kendini göstermek isteyen ekipleri bünyesinde topluyor. Temel olarak programlama, sanat, ses ve tasarım ekibinden oluşan yaratıcı ekipler her yıl, GGJ’nin belirlediği tarihlerde 48 saat

boyunca kampa giriyor ve bir ürün tasarlıyor.

Oyun konsolları ve PC platformlarının yanında son yıllarda akıllı telefon ve tabletlerin kullanımıyla birlikte dijital oyun sektörü küresel ölçekte en hızlı büyüyen sektörlerden biri. Günümüzde üç milyara yakın aktif dijital oyuncu bulunuyor ve teknolojinin gelişimine paralel olarak pazar payı her geçen gün büyüyor. Yaşamın bir parçası haline gelen dijital oyunlar, birbirinden farklı alanlara hitap ederek oyun oynama alışkanlıklarını da değiştiriyor. Türkiye’deki genç nüfusun yoğun olmasıyla birlikte çevrim içi konsol oyunlarına, mobil/tablet oyunlara ve sosyal oyunlara olan talep her geçen gün artıyor. Dijital Oyunlar Raporu’na göre Türkiye, geçtiğimiz yıl dijital oyunlar alanında dünya sıralamasına göre 18’inci sırada yer alarak Orta Doğu ve Afrika bölgesinin lideri konumunda. Rapora göre 2021 yılında 180 milyar Dolar’a yaklaşacağı tahmin edilen dijital oyun sektörü bünyesinde Türkiye’de bağımsız olarak geliştirilen oyunların büyük bir çoğunluğu ihraç ediliyor.

Geçtiğimiz yıl, 25-27 Ocak 2019 tarihleri arasında İstanbul Aydın Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü bünyesinde düzenlenen etkinliğe katılanlar tüm dünyada aynı anda verilen “Ev” teması doğrultusunda iki gün iki gece boyunca oyun geliştirmiş ve bu zincire dahil olma şansını elde etmişti.

Katılımcı sayısının her geçen yıl katlanarak arttığı Global Game Jam için geri sayımın başladığı bu günlerde İstanbul Aydın Üniversitesi olarak görsel sanatlardan programlama diline ve kompozitörlükten sanat tasarımına kadar birçok farklı alanda oyun tasarımına kendi harcını koymak isteyen herkesi kampüsümüze bekleriz.

BAŞVURU: http://ggjiau.aydin.edu.tr/