İstanbul Bilgi Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü’nün katkılarıyla “EXE” sergisi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü’nün düzenlediği ‘EXE’ 25 Aralık Pazartesi günü itibariyle Santralistanbul’da açıldı.

Farklı disiplinlerden sanatçıları bir araya getiren sergi, yapay zekanın ve simülasyon sektörünün gelişme kaydettiği bir dünyada bilgisayar oyunlarının içinde hala mevcut olan eril bakışı inceliyor. Oyunların mekaniğinin tekrar yorumlandığı sergide, eleştirilen noktaların yerine alternatifler oluşturuluyor. 29 Aralık Cuma gününe dek sürecek sergi ücretsiz olarak gezilebilir.

Katılımcı sanatçılar: Kadir Çelik, Zeynep Şimşek, Betül Bolat, Altın Tatlı, Doruk Candan, Emir Aktunç, Merve Vural, İpek Celeste, Aytaş Şahin, Zeynep Mar, Fırat Salgur, Gözde Gürel, Kadir Kayserilioğlu, Gözde Kırksekizdinler, Sarp Sözdinler, Yağız Gülseven, Hakan Öktem, Hüseyin Yalçın ve Endam Nihan gibi özgün sanatçıların bir araya geldiği sergide dergimizin editörlerinden ve yazarlarımızdan Ertuğrul Süngü’de bu serginin gerçekleşmesini sağlayan isimlerden. Her türlü açıdan kendinize bir şeyler katabileceğiniz sergi

Oyun dünyasıyla ilgili yeni bir bakış açısı kazanmak isterseniz bu etkileyici sergiyi kaçırmamanızı öneririz.

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