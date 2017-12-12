Jam City’den Harry Potter oyunu!

Jam City, Warner Bros. Interactive ile hikaye bazlı bir RPG Olan ve Hogwarts Büyücülük ve Cadılık Okulu’nda geçen Harry Potter: Hogwarts Gizemi adlı oyun için Lisans Anlaşması yaptı.

Hikaye bazlı bu mobil RPG’de oyuncular, Hogwarts Büyücülük ve Cadılık Okulu’nda bir öğrenci olup kendi hikayelerinin sihirli kahramanı olacaklar

Los Angeles’ta bulunan mobil oyun stüdyosu Jam City, bugün yaptığı bir açıklamayla Warner Bros. Interactive Entertainment ile Harry Potter: Hogwarts Gizemi adında bir mobil oyun geliştirmek üzere lisans anlaşması imzaladıklarını açıkladı. Bu oyun, oyunseverlerin ve serinin hayranlarının kendi oyun içi karakterlerini yarattıktan sonra Hogwarts’ta öğrenci olabildikleri ilk oyun olma özelliğini taşıyor. Harry Potter: Hogwarts Gizemi, Warner Bros. Interactive Entertainment bünyesinde yer alan ve J.K. Rowling’in yarattığı Harry Potter evrenine dair oyun deneyimleri sunmayı hedefleyen Portkey Games aracılığıyla yayınlanacak.

Jam City’nin kurucu ortağı ve CEO’su Chris DeWolfe konuyla ilgili düşüncelerini, “Jam City için tarihin en ikonik ve büyük markalarından biri için oyun geliştirmek büyük bir gurur. Kendimiz de Harry Potter hayranları olduğumuz için Harry Potter hikayelerini yirmi yıldan fazladır takip edenlere saygımız büyük. Geliştirici ekibimiz J.K. Rowling’in Büyücüler Dünyası’nı seven herkese en sihirli deneyimi ve oynanışı sunmak için sabırsızlanıyorlar, ” sözleriyle dile getirdi.

Harry Potter hayranlarının Hogwarts Büyücülük ve Cadılık Okulu’nda öğrenci olmak hayali artık gerçek oluyor. Bu mobil oyunda kendi karakterinizi yaratıp okula yazılacak ve böylece Hogwarts maceranızın ilk yılına başlayacaksınız. Bu heyecanlı yol boyunca oyuncular, Karanlık Sanatlara Karşı Savunma dersi, İksir dersi, Düello Kulübü gibi sevdikleri tüm sihirli dersler ve aktivitelere katılabilecekler. Harry Potter hikayelerinin birbirinden eksantrik ve unutulmaz profesörleri de oyunda yerlerini alacaklar.

“Harry Potter: Hogwarts Gizemi, J.K Rowling’in yarattığı detaylı evren etrafında kurgulanacak bir mobil oyun deneyimi olup kitapların ve filmlerin hayranlarına Büyücüler Dünyasını eğlenceli bir şekilde deneyimleme şansı sunuyor,” şeklinde konuşan Warner Bros. Interactive Entertainment başkanı David Haddad, sözlerini, “Jam City gibi daha önce geliştirdiği oyunlarla mobil oyunseverlerin beğenisini kazanmış ve zengin dünyalar yaratma konusunda deneyimli bir ekiple çalışmaktan dolayı oldukça mutluyuz ,” şeklinde bitirdi.

Oyun önümüzdeki yıl App Store, Google Play ve Amazon Appstore üzerinden indirilebilir olacak.

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