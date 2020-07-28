Junji Ito, Kojima ile bir projede çalışmadığını söyledi ve yanlış anlaşılma için özür diledi.

Geçtiğimiz gün Junji Ito’nun [email protected]’da yaptığı açıklamaları sizlerle paylaşmıştık. İlgili habere buradan ulaşabilirsiniz. Ancak olay özetle şöyleydi. Junji Ito “Kojima ile tanışıyoruz, olası bir korku oyunu hakkında konuşmalarımız oldu ve beni de bu projede çalışmak için davet etti ancak henüz ortada hiçbir detay yok.” demişti. Fakat bugün bir Tweet atarak anlatmak istediği şeyi ttam anlatamadığını ve bu yüzden insanlara boş umut verdiğini söyleyerek özür diledi

Junji Ito fanlara boş umut verdiği için özür diledi. Kojima ile sadece bir partide birlikte bir proje üstünde çalışmak üzere konuştuklarını söyledi. Ortada bir proje olmadığını, Kojima’dan ve fanlardan özür diledi. Hayranlara boş umut verdiği için özür diledi.

Junji, Twitter’dan yaptığı paylaşımla konuya açıklık getirdi.

“Üzerine düşünmeden Kojima’dan bir teklif aldığımı söyledim. Ama aslında bu söylediğimi Kojima’nın partide bana ‘Eğer bir proje olursa senden yardım isteyebilirim.’ demesine atıfta bulunarak söylemiştim. Kojima’dan ve boş umutlar verdiğim tüm hayranlardan çok özür dilerim.”

Bu açıklamanın ardında gözleri yaşları hayranlar, yeni bir açıklama için yeni bir bekleyişte.