Keenetic’den daha güçlü bir internet bağlantısı için öneriler var!

Pandemi ile pek çok işyerinin uygulamaya geçtiği uzaktan çalışma modeli, güçlü bir internet bağlantısı gerektiriyor. Akıllı router ve modem markası Keenetic, tüm bu ihtiyaçlar doğrultusunda evinizdeki interneti nasıl güçlendirebileceğinizle ilgili bir rehber hazırladı.

Pandemi sürecini yönetebilmek için pek çok işyeri uzaktan çalışma modeline geçti. ‘Home office’, ‘remote çalışma’ veya ‘uzaktan çalışma’ adı verilen bu iş modelinin verimli ve kesintisiz işleyebilmesi için, güçlü ve kararlı bir internet bağlantısı şart. Dijital içeriklerin üretim ve tüketim hızı arttıkça, içerikleri yüklemek için ihtiyaç duyulan bant genişlikleri yükseldikçe yine güçlü internet bağlantısına ihtiyaç artıyor. Bununla birlikte aynı evde birden fazla teknolojik iletişim aracını, birden fazla gerçek zamanlı internet uygulamasını (Zoom, EBA, Skype gibi uygulamalar) aynı anda kullanmak gerekebiliyor. Tüm bunların verimli bir şekilde kullanılabilmesi beklenirken; yaklaşık olarak yüzde 86’sı 4-35 Mbps arası indirme hızı alabilen kullanıcıların bulunduğu Türkiye’de başlı başına bir sorun haline gelebiliyor. Akıllı router ve modem markası Keenetic, tüm bu ihtiyaçlar doğrultusunda evinizdeki interneti nasıl güçlendirebileceğinizle ilgili bir rehber hazırladı. Bu rehberle, evinizin her köşesinde güçlü internet bağlantısı artık ütopya değil.

Yüksek hızlı ve kararlı bir internet planı seçin

İnternet servis sağlayıcınızı ve bağlantı türünü seçmek her zaman sizin elinizde olmayabilir. Türkiye’de ve dünyada internet bağlantısı için kullanılan farklı yöntemler ve protokoller bulunuyor. Eve kadar fiber (FTTH), binaya kadar fiber (FFTB), kablo internet, uydu internet ve DSL bağlantı bu türlerden bazıları. Tüm bu bağlantı türlerinden farklı hızlar sunulabilir. Güçlü bir internete sahip olmanın altın kuralı, yüksek hızlı ve kararlı bir internet seçmektir. Yaşadığınız yerde en iyi interneti sunan internet servis sağlayıcıyı araştırmalısınız. Örneğin; mümkün ise DSL bağlantılar yerine daha yüksek hızlar sunabilen fiber bağlantıları tercih edin. Evinize sadece ADSL/VDSL türünde bağlantı sağlanabiliyorsa SNR marjin (SNR margin) ayarlarını yapılandırarak hız ve kararlılığında iyileştirmeler yapabileceğiniz bir modem tercih etmeniz yerinde olacaktır. Keenetic’in sahip olduğu VDSL/ADSL modem cihazlarda bu özelliğin olduğunu unutmayın.

Modeminizi güncelleyin

Evde güçlü bir internet için iyi bir internet bağlantısı kadar modem seçimi de önemlidir. Evinizdeki modeminizin yeni teknolojileri destekleyip desteklemediğini mutlaka kontrol edin. Mümkünse en az hem 2.4GHz hem de 5 Ghz bandını destekleyen dual band cihazları tercih edin. Bu sayede ev ağınızdaki cihazlar daha düşük gecikme ve daha yüksek hız ile internete bağlanabilir.

Modeminizin donanımsal özellikleri kadar yazılım özellikleri de oldukça önemlidir. Gelişen teknolojilerle birlikte daha fazla cihaz internete bağlanıyor. Hıza olan ihtiyaç ile birlikte yeni güvenlik önlemleri alınması gerekebiliyor. Keenetic cihazlardaki KeeneticOS yazılımı; geliştirici, önizleme ve kararlı sürümler gibi birden fazla yazılım sürümünü, periyodik aralıklarla ve uzun süre boyunca son kullanıcılarına sunuyor. Bulut temelli mimarisi ile cihazınız sürekli güncel ve güvenlikli şekilde sorunsuz çalışmaya devam ediyor.

Mümkünse internetinizi yedekleyin

Güçlü bir internet aynı zamanda tüm sisteminizin kararlı olup olmadığı ile de ilgilidir. Kritik zamanlarda hiçbirimiz internetimizin kesilmesini istemeyiz. Bütçeniz imkan tanıyorsa iki farklı bağlantıya sahip olmanız, kritik anların üstesinden gelmenizi sağlayabilir. Örneğin; altyapınız da elveriyorsa fiber ve bir DSL bağlantıya sahip olabilirsiniz.

Keenetic’in internet yedekleme konusundaki başarısı da kayda değer. Yapılandırılabilir ethernet portları ile Keenetic cihazlarda birden fazla geniş bant internet planını aynı anda sonlandırabiliyorsunuz. Bununla birlikte sahip olduğu WISP (kablosuz internet servis sağlayıcı) özelliği ile dilerseniz akıllı telefonunuzdaki interneti tüm ağ cihazlarına Wi-Fi üzerinden paylaştırabiliyorsunuz.

Eski menzil genişleticileri unutun, WiFi Mesh Sistemine terfi edin!

Yaşadığınız alan geniş olabilir veya yapımda kullanılan malzemeler, etraftaki sinyal bozuculardan dolayı WiFi menziliniz arka odalara ulaşmayabilir. Böyle bir durumda ek bir WiFi menzil genişletici ile kablo karmaşası olmadan WiFi alanını genişletmek ilk akla gelenlerden birisi. Bu yöntemi tüm Keenetic cihazlarla yapabilirsiniz. Tüm Keenetic cihazlar menzil genişletici, access point, istemci ve router modlarını destekler.

Geleneksel menzil genişletici yöntemlerinden farklı olarak WiFi Mesh sistemi tercih etmeniz, evinizin içinde tüm odalarda kesintisiz bağlantı yapmanızı sağlar. Sıradan router cihazlarda ağdaki cihazların bir erişim noktasından diğerine geçmesi genel olarak 5 sn. sürmektedir. 802.11k, 802.11r ve 802.11v standartları sayesinde bu süre 100 ms. (milisaniye) seviyesine düşmektedir.



Antenlerin yönünü siz belirleyin

Cihazınızda amplifier (güçlendirici) olup olmadığını kontrol edin. Modem/router veya access point cihazlarınızda WiFi sinyallerini istemci cihazlara iletebilmek için antenler bulunur. Modem veya router cihazınızda harici antenler olmasını tercih edin veya yeni bir access point alacaksanız antenlerinin kazançlarını kontrol edin. Ev tipi çoğu router cihazında bulunan antenler halka şeklinde (omni-directional) yayın yaparlar. Bu sebeple harici ve yönlendirebileceğiniz antenleri olan router cihazları tercih etmeniz, WiFi sinyallerini daha iyi bir şekilde yöneterek istediğiniz noktaya doğru yönlendirebilmenizi sağlar.

Keenetic cihazlarında harici ve yönlenebilir antenler bulunuyor. Buna ek olarak Keenetic cihazlarının birçoğunda LNA (Low Noise Amplifier) ve FEM (Front-End-Module) güçlendiriciler (amplifier) bulunur. Bu kablosuz güçlendiriciler özellikle mobil cihazlarda mobil sinyallerin daha verimli şekilde router cihaza alınıp/iletilmesini sağlar.

Uygun kanala geçin veya DFS’yi aktifleştirin

Dikey yapılanmanın günden güne arttığı özellikle şehir merkezlerinde çok fazla modem/router cihaz aynı bölge için yayın yapıyor. Bu da WiFi sinyalleri arasında bozulmalara sebep olabiliyor. Etrafınızdaki WiFi sinyallerinin hangi kanalda yayın yaptığını 3.parti uygulamalarla kontrol edin ve daha boş bir kanalda yayın yapmayı deneyin. Bunu sizin için router cihazınızın yapmasını isterseniz DFS (Dynamic Frequency Selection) özelliği olan bir Keenetic cihaz tercih etmelisiniz.



Uygun kanala geçin veya DFS’yi aktifleştirin

Dikey yapılanmanın günden güne arttığı özellikle şehir merkezlerinde çok fazla modem/router cihaz aynı bölge için yayın yapıyor. Bu da WiFi sinyalleri arasında bozulmalara sebep olabiliyor. Etrafınızdaki WiFi sinyallerinin hangi kanalda yayın yaptığını 3.parti uygulamalarla kontrol edin ve daha boş bir kanalda yayın yapmayı deneyin. Bunu sizin için router cihazınızın yapmasını isterseniz DFS (Dynamic Frequency Selection) özelliği olan bir Keenetic cihaz tercih etmelisiniz.

Trafik sınıflandırması ve önceliklendirmeler yapın

İnternete bağlanmak için kullandığınız cihazlarda farklı uygulamaları kullanabilirsiniz. Örneğin; bir online video toplantı esnasında kesintiler veriminizi düşürebilir veya online eğitimdeki kesintiler daha ciddi problemlere sebep olabilir. Kullandığınız cihazı temel olarak hangi amaçla kullanıyorsanız bu cihazınızda trafik sınıflandırmalarını gerçekleştirin. Sürekli toplantılara katıldığınız bir laptopunuz varsa buna en yüksek önceliği atayın. İndirme görevleri verdiğiniz NAS cihazı veya torrent gibi işlemlerin ise önceliğini daha düşük seviyelere getirin.

Keenetic’in sunmuş olduğu cihaz temelli trafik sınıflandırma ile kayıtlı cihazlarınızı istediğiniz gibi trafik türlerine göre sınıflandırmanız mümkün.

Basın bülteninden derlenmiştir.