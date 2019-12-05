Kerbal Space Program: Breaking Ground artık konsolda!

Kerbal Space Program Enhanced Edition: Breaking Ground Expansion ek paketinin artık PlayStation®4, PlayStation®4 Pro ve Xbox One X de dahil tüm Xbox One cihaz ailesine geldiğini açıkladı.

Kerbal Space Program Enhanced Edition için beklenen bu ikinci genişleme, konsoldaki yeni ve halihazır oyuncular için bolca taze içerik getiriyor. Hayranların favorisi olan genişleme Kerbal Space Program: Breaking Ground, daha önce Mayıs 2019’da PC’ye gelmişti.

Squad’ın Baş Prodüktörü Nestor Gomez, “Bu yeni özellikler PC’de büyük övgüler aldı ve bu genişlemeyi tüm konsol oyuncularımıza getirmekten büyük heyecan duyuyoruz” dedi. “Kerbal Space Program Enhanced Edition: Breaking Ground, güneş sisteminin gök cisimleri arasında dolaşmak için tonlarca yeni yol sunarak deneyimlerini zenginleştiriyor.”

Kerbal Space Program Enhanced Edition: Breaking Ground Expansion, oyuncuların oyun deneyimini geliştirmek için birkaç yeni özellik getiriyor. Genişleme paketi; menteşeler, rotorlar, pistonlar ve buna benzer çeşitli şekil ve boyutlarda tüm yeni robotik parça çeşitlerini sunuyor. Bu yeni parçaların eklenmesi, her zamankinden daha karmaşık araçlar ve gemiler oluşturma yeteneği sunarak oyuncuların orijinal Kerbal Space Program Enhanced Edition sürümdeki yeteneklerinin ötesine geçmelerini sağlıyor.

Ek olarak, oyuncuların artık Deployed Science aracılığıyla gök cisimlerinden toplanan verileri kullanmak için tamamen yeni bir yolu olacak. Bu özellik sayesinde Kerbal’lar gemilerinde artık sismometreler, hava durumu toplama istasyonları gibi çeşitli araçları tutmasını sağlayan modüler bir saklama alalnına sahip olacaklar. Bu cihazlar gezegen yüzeyleri üzerine inşa edilerek mevcut güneş sistemindeki bilgileri Kerbal’ların ana gezegenine ileterek Kerbal’ların o güneş sistemi hakkındaki bilgilerini artıracak.

Kerbal Space Program Enhanced Edition: Breaking Ground Expansion, oyuncuların gök cisimlerini keşfederken edindikleri deneyimi de değiştiriyor. Sistem genelinde gezegenlere dağılmış olan yeni yüzey özellikleri, roverlara tutturulmuş yeni bir robotik kol ile analiz edilebilecek. Bu yüzey özellikleri arasında cryovolkanlar, meteoritler, kraterler ve oyuncuların araştırması için daha birçok gizemli nesneler bulunuyor. Ek olarak, genişleme paketine dahil edilen ve Kerbal’ların uzayda şık bir şekilde seyahat edebilmesini sağlayan yeni, fütüristik bir uzay giysisi de geliyor.

Private Division Yönetici Yapımcısı Michael Cook, “Kerbal Space Program, uzayı keşfetmekle ilgili anlayışları daha da belirgin hale getirmenin yanı sıra kritik başarımların da önemini dile getirmesi ile çoğunluğun kafasında en iyi bilim odaklı oyun olarak yer aldı” dedi. “Oyunu güncellemeye ve ona daha yüksek kalitede, harika KSP içeriği sağlamaya devam ederek, daha fazla oyuncunun ilgisini çekmeye ve bunların arkasındaki bilime olan ilgisini artırıyoruz.”

Basın bülteninden derlenmiştir.