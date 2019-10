Kingston, 2019’un İlk Yarısında 13,3 Milyon SSD’yi Piyasaya Sürdü

Kingston Technology Company’nin Flash bellek iştiraki, bellek ürünleri ve çözümlerinde dünya lideri Kingston Digital Inc. pazar araştırma şirketi TrendFocus tarafından toplanan verilere göre 2019’un ilk yarısında 13,3 milyondan fazla SSD piyasaya sürdüğünü duyurdu. Bu büyük rakamla Kingston; Samsung ve Western Digital gibi yarı iletken üreticilerinin ardından üçüncü en büyük SSD tedarikçisi oldu. Dünyanın en önde gelen üçüncü parti SSD üreticisi olan Kingston, pazardaki gücünü ve konumunu bu raporla ispatladı. Rapor, Kingston’ın üreticiler arasında tüm dünyada yılın ilk yarısı içinde piyasaya sürülen toplam SSD sayısının yüzde 11,3’üne sahip olduğunu gösteriyor.

“TrendFocus’un araştırması bu yıl tüm SSD kategorilerinde büyümenin sürdüğünü gösteriyor.” diyen TrendFocus Başkan Yardımcısı Don Jeanette, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Yaptığımız araştırmada, istemci SSD’lerinin piyasaya sürülen modellerin büyük kısmını oluşturduğunu, NVMe PCIe kategorisinde de hiper ölçekli ortamlara yönelik talep artışı sayesinde büyüme olduğunu gördük. 2019’un ilk yarısında NAND üretimi arttı ve fiyatlar düştü, bu da SSD talebini artırdı.”

“TrendFocus’un araştırmasındaki bulgular Kingston’ın bağımsız bir SSD tedarikçisi olarak sektördeki ölçeğini ve önemini doğruluyor.” diyen Kingston SSD Ürün Müdürü Ariel Perez: “Kingston 32 yıldır kesintisiz ve güvenilir bir şekilde yüksek performanslı bellek çözümleri üretiyor. Son on yıl içinde, SSD’ye geçerek sistemlerini hızlandırmak isteyen tüketicilerden bulut bilişimde kullanılan dünyanın en büyük veri merkezlerine kadar her seviyeden müşteri Kingston SSD’leri tercih etmeye başladı. Kingston artık her yerde. Bunu başarabilmek için bir ekip çalışması gerekli. Başarımızı iş ortaklarımız, bayilerimiz ve müşterilerimizle paylaşıyor, onlara teşekkür ediyoruz.” diyor.

Kingston 2,5” boyutlu istemci sürücü alanı kategorisinde yüzde 27,3 pazar payıyla lider!

TrendFocus’a göre Kingston, 2,5” boyutlu istemci sürücü alanı kategorisinde yüzde 27,3 pazar payıyla diğer tüm üreticilerin önünde yer alıyor. Şirket 21 Ekim’de yeni nesil KC600 SATA 2,5” istemci SSD modelini piyasaya sürecek. Mevcut UV500 SATA, KC2000 ve A2000 PCIe NVMe SSD’ler arasına katılacak olan yeni model, TCG Opal 2.0 uyumlu yüksek performanslı bir depolama çözümleri serisi oluşturacak. 256-bit AES donanım şifreli SSD’ler, siber saldılar ve veri sızıntılarının yaygınlaştığı günümüzde hem tüketiciler hem de kurumsal müşteriler için güvenlik stratejisinin bir parçası olabilir.

Kingston, kurumsal SSD pazarında da bir güç haline gelmeye başladı. Kingston bu yıl sonuna doğru ürün portföyüne ekleyeceği DC1000M U.2 NVMe SSD ile yüksek çıkış ve IOPS ihtiyacı duyan veri merkezlerine ve iş istasyonlarına hitap edecek. Bu sürücü, kurumsal veri merkezi SSD ailesine katılacak. Bu SSD ailesinin üyeleri, tahmin edilebilir Servis Kalitesi (QoS) ve kararlı performans arayan kurumlar için hem okuma odaklı hem de karışık iş yüklerine sahip sunucu ortamlarına odaklanıyor.

Daha fazla bilgi için kingston.com/tr adresini ziyaret edebilirsiniz.