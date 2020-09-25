Kristal Piksel Video Oyun Ödülleri başvuruları devam ediyor

2012 yılından beri ülkemizde geliştirilen orijinal fikri mülkiyete sahip oyunları belirleme ve ödüllendirme amacıyla Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) ve ODTÜ TEKNOKENT ATOM (Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi) iş birliğiyle düzenlenen Kristal Piksel Video Oyun Ödülleri‘nin 2020 yılı etkinliği COVID-19 sebebiyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Kristal Piksel’e yapılan başvurular oyun dünyasının, medyanın ve akademik camianın öncü isimlerinden oluşan seçkin bir jüri tarafından değerlendirilecek. Oyunlar mobil, PC, Konsol, VR oyunu, Hypercasual, en iyi müzik, en iyi görsel tasarım gibi toplam 15 kategoride yarışacaklar.

Kristal Piksel’e başvuracak geliştiricilerin, başvurularında belirttikleri oyunla ilgili fikri mülkiyet haklarına sahip olmaları ve oyunlarının herhangi bir platformda 31 Ekim 2018 ve 20 Ekim 2020 son başvuru tarihi arasında yayınlanmış olması gerekmektedir.

Kristal Piksel Video Oyun Ödülleri Töreni ise 22 Kasım 2020 tarihinde Game Changers etkinliği ile birlikte gerçekleşecektir.

Kristal Piksel hakkında detaylı bilgi almak için www.kristalpiksel.org’u ziyaret edebilirsiniz. Geliştiriciler ise başvuru formunu buradan doldurup katılabilirler.