Automobili Lamborghini Monte Carlo, Monaco’da düzenlenecek FIA Onaylı 2019 Gran Turismo Şampiyonası’nın Dünya Finalleri öncesinde yeni konsept otomobili Lamborghini Lambo V12 Vision Gran Turismo’yu tanıttı. Süper spor otomobil, Gran Turismo Sport’un Sony PlayStation 4 versiyonunun dijital ortamında ‘sürüş eğlencesine’ vurgu yapmak üzere 2020 baharından itibaren sanal olarak piyasaya sürülecek

Automobili Lamborghini S.p.A. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Stefano Domenicali konuyla ilgili şunları kaydetti: “Lamborghini çok genç bir marka ve bu yüzden, bugün en yeni sanal vizyonumuzu gerçek bir model şeklinde sunuyoruz. Bu otomobilin genç nesil yarış oyunu ve süper spor otomobil tutkunlarının keyif duyacağı oldukça fütüristik ve havalı bir tasarıma sahip olduğunu düşünüyoruz.” Lambo V12 Vision GT’nin Sant’Agata Bolognese’deki Lamborghini Centro Stile tarafından gerçekleştirilen çok heyecan verici bir tasarımı bulunuyor. Tasarım dilinin potansiyelini çok fütüristik bir şekilde genişleten tarihi Lamborghini tasarım DNA’sına dayalı bir tasarımdan bahsediyoruz. Tüm Lamborghini modellerinin ikonik silueti durumundaki tek merkez hattının öne çıktığı otomobilde, yolcu koltuğunun gerekli olmadığı bir yarış oyunu için tasarlanan tek kişilik bir oturma düzenine vurgu yapılıyor.

Sanal otomobilde klasik esintisi

Konsept otomobilin güçlü genel tasarımı sofistike aerodinamiğe adandı. Çarpıcı bir Y-stop lambasının bulunduğu büyük bir kanat arka bölümü domine ediyor. Tüm unsurlar tasarım ve aerodinamiği bünyesinde barındıran yüksek performanslı yüzeyler şeklinde tasarlandı. Ana gövde çamurluklardan ayrı olarak yapılandırılmış ve yan pencerelerdeki altıgen esintili tema 1968 Lamborghini Marzal’dan esinlenerek tasarlandı. Lambo V12 Vision GT’nin hem ön hem de arka farlarında alışılageldik Lamborghini Y-imzası dikkat çekiyor. Vizyoner bir konsept otomobilde zamanının ötesine geçen bir iç tasarım gereklidir. Sürücü aracın ön kısmından bir savaş uçağı pilotu gibi kabine giriyor. Ana sürüş kumandaları fütüristik direksiyon simidinde bulunuyor ve tüm sürücü bilgileri sanal olarak sürücünün hemen önüne yansıtılıyor.

Lamborghini tasarım dehaları iş başında

Lamborghini Centro Stile Başkanı Mitja Borkert, otomobille ilgili şu yorumda bulundu: “Lambo V12 Vision Gran Turismo Lamborghini ve fütüristik hedefleri hususunda ultra hevesli genç hayranlar ve oyuncular için en üst düzey sanal otomobilin tasarlanması için yaratılmıştır. “Bu otomobil Lamborghini’deki tasarım dehalarına kanatlarını açıp tüm Lamborghini otomobillerinde olduğu gibi yalnızca herkesin dönüp bakmasını sağlayıp en iyi sürüş deneyimini sunmakla kalmayan, aynı zamanda hafif malzemeler ve hibrit otomobillere geçiş alanı başta olmak üzere Lamborghini’nin gelecekteki teknolojilere yönelik ilerlemesini de yansıtan bir otomobili görselleştirme fırsatı sunmuştur.”