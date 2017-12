Dünyanın en iyi League of Legends oyuncularını 7-11 Aralık tarihleri arasında Los Angeles’ta karşı karşıya getirecek olan League of Legends All-Star Etkinliği başlıyor. Türkiye’nin de rüya takımıyla yer alacağı etkinlikte 8 ayrı bölgeden katılan LoL efsaneleri, üç gün boyunca en iyiyi belirlemek için mücadele edecek.

Maçlar Twitch ve YouTube’dan Türkçe Anlatımlarla Canlı Yayınlanacak

Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinde bulunan NA LCS Stüdyolarında gerçekleşecek olan etkinlik, 7 Aralık’ı 8 Aralık’a bağlayan gece yarısından sonra saat 02.00’da başlayacak. Karşılaşmalar Riot Games Türkiye Twitch ve LoLespor YouTube kanallarından Türkçe anlatımla canlı olarak yayınlanacak. Maç takvimi ve diğer tüm detaylar için http://www.lolespor.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

League of Legends All-Star Etkinliği, bu yıl daha rekabetçi ve heyecan verici bir mücadele ortamı sunmak üzere yenilendi. 8 ayrı bölgedeki League of Legends topluluğunun oylarıyla seçilen en iyi profesyonel oyunculardan oluşan takımları itibar için karşı karşıya getiren bu büyük etkinlik, kendini ispat etmek isteyen takım ve oyuncuların her şeyini ortaya koyduğu eşsiz bir mücadeleye dönüşecek.

2017 All-Star Etkinliği, ana etkinlik turnuvası ve bire bir mücadelelerden oluşan 1v1 turnuvası olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. Ana etkinlikte takımlar iki gruba ayrılarak tek maç üzerinden lig usulü seriler oynayacak. Her grubun en iyi ikişer takımı, beş maç üzerinden oynanacak finallere kalabilmek için yarı finallere çıkacak.

1v1 turnuvası, her bölge koçunun ikişer seçimiyle toplam 16 oyuncudan oluşacak. Bu oyuncular tekli eleme tablosunda karşı karşıya gelecek. 16’lı raunt ve çeyrek finaller tek maç üzerinden oynanırken, yarı final ve final karşılaşmaları üç maç üzerinden oynanacak. Bire bir karşılaşmalarda özellikle Türkiye’den Zeitnot ve Avrupa’dan Rekkles’ın karşı karşıya geleceği, dev düello heyecanla bekleniyor.

Etkinlik, aynı zamanda sezon sonu güncellemesiyle gelen yeni rün sisteminin sunduğu yepyeni oyun stillerinin dünya çapında profesyonel oyuncular tarafından Vadi’ye yansıtıldığı dünya çapındaki ilk organizasyonlardan biri olacak.

